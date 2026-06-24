Moritz Grosche soll in Todesfelde auf der rechten Seite Dampf machen

Robert Balasz und Moritz Grosche. – Foto: SV Todesfelde

Nach dem Abgang von Maximilian Musci, der zu Victoria Hamburg wechselt, haben die Verantwortlichen des SV Todesfelde auf die Lücke in der Defensive reagiert und mit Moritz Grosche einen hochkarätigen Ersatz für die rechte Abwehrseite verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom Regionalliga-Absteiger Altona 93 nach Todesfelde und soll dort die rechte Außenbahn mit neuem Leben füllen.

Grosche bringt trotz seines jungen Alters bereits einen beachtlichen Erfahrungsschatz in den Joda-Sportpark mit. Seine fußballerische Grundausbildung genoss der Rechtsverteidiger in den Nachwuchsteams des FC St. Pauli, wo er den Grundstein für seine spätere Laufbahn legte. Nach einer Station beim FC Teutonia Ottensen verschlug es den Defensivspezialisten vor vier Jahren zu Altona 93. Dort etablierte er sich als feste Größe und sammelte zahlreiche Einsätze in der Regionalliga, was ihn für den SV Todesfelde zu einem Wunschkandidaten machte.

Die sportliche Leitung des SV Todesfelde zeigt sich von der Neuverpflichtung überzeugt. Robert Balazs, Sportlicher Leiter des Vereins, lobt vor allem das Profil des Neuzugangs: „Wir konnten den Abgang auf der Rechtsverteidigerposition optimal für uns neu besetzen. Moritz ist mit seinen 24 Jahren bereits sehr erfahren, hat viele Regionalliga-Spiele absolviert und wird uns mit seinem Tempo und seiner Robustheit auf der rechten Außenbahn sicherlich viele positive Impulse geben.“

Grosche zeichnet sich besonders durch seinen ausgeprägten Offensivdrang aus. Sein Ziel ist es, durch Schnelligkeit und ein variables Spiel das Offensivkonzept der Todesfelder zu unterstützen und gleichzeitig in der Rückwärtsbewegung die notwendige Stabilität zu gewährleisten.

Vorfreude auf eine neue Herausforderung

Moritz Grosche blickt motiviert auf die kommende Saison: „Ich freue mich, nächste Saison ein Teil dieser Mannschaft zu sein und den ‚verrückten‘ Fußballort kennenzulernen. Ich bin bereit, alles zu geben, um die Ziele für die Saison zu erreichen und mich persönlich weiterzuentwickeln.“

Mit der Verpflichtung von Grosche bleibt der SV Todesfelde auf seinem Weg, sich langfristig in der Regionalliga Nord zu etablieren und den Kader punktuell mit Spielern zu verstärken, die bereits über Erfahrung in dieser Spielklasse verfügen.