Moritz Erfurt überragt beim 4:2-Sieg des TSV Wietzendorf

Moritz Erfurt erzielte zwei Treffer und legte ein weiteres Tor auf, der TSV Wietzendorf bleibt durch den 4:2-Erfolg über Heidmark auch nach dem dritten Spieltag der Kreisliga Heidekreis ungeschlagen.

In der Anfangsphase war es zunächst Heidmark, das den besseren Fußball zeigte und mehr Ballbesitz hatte. Doch die Gastgeber profitierten von ihrem schnellen Umschaltspiel. Erfurt brachte Wietzendorf bereits in der 7. Minute in Führung, indem er nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte zwei Gegenspieler abschüttelte und vollendete. Kurz darauf fiel der Ausgleich, ein unglückliches Eigentor von Jan-Luka Busch, dem der Ball nach einem Fernschuss durch die Hände rutschte. Nur eine Minute später spielte Erfurt über die rechte Seite stark in den Rückraum, wo Mattis Jurkowski zum 2:1 einschob.

Nach der Pause blieb es spannend. Oskar Fricke nutzte in der 53. Minute einen Fehler der Wietzendorfer - er wurde unglücklich angeschossen und somit unabsichtlich zum Torschützen, da der TSV-Keeper zu weit vor seinem Kasten stand und den Ball nicht mehr retten konnte.