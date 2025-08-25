Moritz Erfurt überragt beim 4:2-Sieg des TSV Wietzendorf

Moritz Erfurt erzielte zwei Treffer und legte ein weiteres Tor auf, der TSV Wietzendorf bleibt durch den 4:2-Erfolg über Heidmark auch nach dem dritten Spieltag der Kreisliga Heidekreis ungeschlagen.
In der Anfangsphase war es zunächst Heidmark, das den besseren Fußball zeigte und mehr Ballbesitz hatte. Doch die Gastgeber profitierten von ihrem schnellen Umschaltspiel. Erfurt brachte Wietzendorf bereits in der 7. Minute in Führung, indem er nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte zwei Gegenspieler abschüttelte und vollendete. Kurz darauf fiel der Ausgleich, ein unglückliches Eigentor von Jan-Luka Busch, dem der Ball nach einem Fernschuss durch die Hände rutschte. Nur eine Minute später spielte Erfurt über die rechte Seite stark in den Rückraum, wo Mattis Jurkowski zum 2:1 einschob.
Nach der Pause blieb es spannend. Oskar Fricke nutzte in der 53. Minute einen Fehler der Wietzendorfer - er wurde unglücklich angeschossen und somit unabsichtlich zum Torschützen, da der TSV-Keeper zu weit vor seinem Kasten stand und den Ball nicht mehr retten konnte.
Doch Wietzendorf schlug zurück. Erfurt sorgte in der 66. Minute mit einem platzierten Linksschuss aus der Distanz für die erneute Führung. Den Schlusspunkt setzte Vincent Molzahn in der 86. Minute, als er nach einem perfekten Steckpass von Jasper Lemke den Ball eiskalt ins lange Eck verwandelte.
Heidmark haderte nach dem Spiel mit der Chancenverwertung. „Nach guten spielerischen Kombinationen und Akzenten reicht es am Ende nicht, Punkte mit nach Hause zu nehmen. Vorne wollen die Tore nicht fallen...“, erklärte der Verein auf Instagram.
Wietzendorf feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel, während Heidmark mit nur einem Punkt aus drei Begegnungen weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.
Video von Lemmilemkes Fussballecke vom Spiel: