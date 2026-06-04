Moritz Bley wechselt aus der Bezirksliga zum TSV Karlshöfen

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Der TSV Karlshöfen hat mit Moritz Bley einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der 25-jährige Innenverteidiger wechselt aus beruflichen Gründen von Osnabrück in die Region und schließt sich den Kleeblättern an.

Bley kommt von Viktoria Georgsmarienhütte, wo er seine komplette Herrenlaufbahn verbrachte. Für seinen bisherigen Verein absolvierte der Defensivspieler insgesamt 102 Bezirksligaspiele und war mit seiner Mannschaft durchgehend auf Bezirksebene aktiv. In der Bezirksliga Weser-Ems fünf spielte der Defensivmann in der laufenden Saison 26 Mal und erzielte einen Treffer. Den Klassenerhalt konnte er mit seinem Team souverän einfahren.

Auch im Jugendbereich sammelte der Neuzugang höherklassige Erfahrung. Unter anderem spielte Bley für den SV Rödinghausen in der Westfalenliga.