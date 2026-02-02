Moritz Achtenberg verstärkt Phönix-U23 – Erfahrung für die Defensive von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:43 Uhr · 0 Leser

Moritz Achtenberg Vertragsunterschrift. – Foto: 1. FC Phönix Lübeck

Der 1. FC Phönix Lübeck II hat sich im Winter personell verstärkt: Innenverteidiger Moritz Achtenberg wechselt vom FC Eintracht Norderstedt an den Flugplatz und schließt sich zunächst der zweiten Mannschaft der Adlerträger an. Der 27-Jährige unterschrieb ein bis zum Saisonende gültiges Arbeitspapier und soll in der U23 eine tragende Rolle übernehmen.

Erfahrung für Stabilität und Führung Achtenberg bringt reichlich Erfahrung mit nach Lübeck. Über 90 Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein sowie mehr als 50 Partien in der Regionalliga Nord stehen für den 193 Zentimeter großen Defensivspezialisten zu Buche. Diese Routine soll er nun vor allem in der jungen Phönix-Reserve einbringen, die er ab sofort mit Stabilität und Führungsstärke in der Abwehr unterstützen soll. Gleichzeitig ist der Neuzugang auch eine Option für Regionalliga-Cheftrainer Christiano Adigo und damit perspektivisch für die erste Mannschaft interessant. Achtenberg im Test gegen Wacker Hamburg dabei Zuletzt lief Achtenberg für Eintracht Norderstedt auf, wo er aus zeitlichen Gründen seinen Vertrag beendete. Zuvor spielte der Defensivspieler unter anderem für den SV Todesfelde, Eutin 08 und den Oldenburger SV.

Moritz Achtenberg (li., SV Todesfelde) gegen Lukas Krüger (Eintracht Norderstedt). – Foto: Olaf Wegerich