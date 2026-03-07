Morina rückt beim FV Illertissen II in die erste Reihe

Auf Herbert Sailer (links) folgt im Sommer Adrian Morina als Trainer beim FV Illertissen II. – Foto: Nikita Schleicher

Mit einer kleinen Unterbrechung ist Herbert Sailer mittlerweile zehn Jahre für den FV Illertissen tätig, aktuell betreut er das Ausbildungsteam in der Landesliga Südwest. Doch nicht mehr lange, denn im Sommer ist für den 57-Jährigen Schluss.

Ganz freiwillig ist der Abschied nicht. Zar berichtet zwar von zunächst gut und vielversprechend verlaufenen Gesprächen. „Die sportliche Leitung will nun aber doch etwas Neues“, berichtet er über die geplatzte Verlängerung.

Mittlerweile ist klar, in welche Richtung es künftig bei der Regionalliga-Reserve gehen soll. Adrian Morina, spielender Co-Trainer der Illertisser, rückt zur Saison 2026/27 auf den Chefsessel. Um für die neue Aufgabe gerüstet zu sein, absolviert der 32-Jährige derzeit die Trainerausbildung.