Morgens noch in London, nachmittags im Fischelner Tor

Denn das sind die nackten Fakten: Spitzenreiter OSV Meerbusch nahm auch dank zweier Treffer seines Goalgetters Marc Rommel die Hürde Thomasstadt Kempen (3:1) und behauptete seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Sportfreunde Neuwerk. Die rissen ihr Spiel beim VfR Fischeln noch aus dem Feuer und freuten sich über die erneuten Ausrutscher von TuRa Brüggen (1:3 bei der Zweiten des SC Union Nettetal) und der SpVg. Odenkirchen, die mit größter Mühe in der sechsten Minute der Nachspielzeit ein 3:3 gegen die personell aus dem letzten Loch pfeifende Reserve des SC St. Tönis retteten. Der Meister geht ja bekanntlich direkt hoch und der Zweite, die Neuwerker haben aktuell sieben Zähler Vorsprung auf den Dritten Brüggen, geht in die Relegation.

Marathon Krefeld schlägt ordentlich zu