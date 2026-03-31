Morgens noch in London, nachmittags im Fischelner Tor

Bereits nach dem 24. Spieltag spricht im Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 3, alles dafür, dass mehr als nur eine Vorentscheidung, wonach es vergangenes Wochenende übrigens noch ausgesehen hatte, gefallen ist.
Denn das sind die nackten Fakten: Spitzenreiter OSV Meerbusch nahm auch dank zweier Treffer seines Goalgetters Marc Rommel die Hürde Thomasstadt Kempen (3:1) und behauptete seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Sportfreunde Neuwerk. Die rissen ihr Spiel beim VfR Fischeln noch aus dem Feuer und freuten sich über die erneuten Ausrutscher von TuRa Brüggen (1:3 bei der Zweiten des SC Union Nettetal) und der SpVg. Odenkirchen, die mit größter Mühe in der sechsten Minute der Nachspielzeit ein 3:3 gegen die personell aus dem letzten Loch pfeifende Reserve des SC St. Tönis retteten. Der Meister geht ja bekanntlich direkt hoch und der Zweite, die Neuwerker haben aktuell sieben Zähler Vorsprung auf den Dritten Brüggen, geht in die Relegation.
Der CSV Marathon Krefeld, der schon Mittwochabend in Neuwerk spielt, machte zuletzt nicht nur sportlich von sich reden, sondern auch auf dem Transfermarkt. Nach David Machnik (Tönisberg), Carlo Honore Heinrich (Fischeln) und Tanju Öztürk (Rot-Weiß Oberhausen) – der 36-jährige Abwehrriese war ein halbes Jahr inaktiv und spielte für verschiedene Vereine 223 Mal in der Regionalliga – wurden jetzt vom VfR Fischeln Keeper Leon Buschen, vom TSV Bockum Viron Gabriel Anagnostou und von Oberligist Holzheimer SG Oguz Ayan verpflichtet. Ayan, 30 Jahre alt, spielte vorher für den TSV Meerbusch beziehungsweise den Sportfreunden Baumberg. Zu besten Zeiten hatte er den Ruf, ein eiskaltre Torjäger zu sein. Außerdem soll, so Trainer Onur Özkaya, der Weggang von Fritz Fiedler zum Landesligisten Speldorf noch längst nicht sicher sein.
Ein alter Bekannter stand zwangsläufig und kurzfristig wieder beim VfR Fischeln zwischen den Pfosten. Es war Felix Gerdts, der seit dem Aufstieg mit Jüchen-Garzweiler im letzten Sommer nicht mehr aktiv war. Er landete Sonntag früh aus London kommend in Köln, wurde von den VfR-Machern abgeholt, dann ging es nach Hause, wo die schon mittlerweile etwas verstaubte Sporttasche gepackt wurde und ab zum Sportplatz. Spielberechtigt hatte man ihn schon unter der Woche gemacht. Von 2015 bis 2020 stand er bereits an der Kölner Straße zwischen den Pfosten.
Ab Platz zehn, auf dem die Fischelner stehen, beginnt die Abstiegszone. Durch die Erfolge von Nettetal II und dem 1. FC Viersen herrscht deshalb auch für Tönisberg, Kempen und dem TSV Bockum Alarmstufe Rot.