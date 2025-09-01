Morgenroth glänzt – Remis nach Wahnsinns-Comeback

Diese hatten nach zwei Auftaktsiegen auch den Meisterschaftsfavoriten aus dem Pokal eliminiert. Die Frage war: Wie kann der Hausherr unter diesen Umständen den Negativtrend umkehren?
BERICHT von G. Both
Gleich nach der Pause traf Tino Luther von der Strafraumkante zum 2:3 und Sebastian Knauer musste Schlimmeres verhindern, als er einen Greiner-Kopfball von der Linie kratzte. Doch die Einheimischen hielten jetzt dagegen. Ein Konter von Routinier Robin Rosemann wurde geblockt, der Schuss von Dominik Attik gehalten und schließlich folgte ein Foul an Rosemann im Strafraum. Morgenroth glich wiederum mit einem scharfen Schuss vom Punkt aus. Nun kippte das Spiel vollständig. Ehe sich die Schönbrunner versehen hatten, bediente Morgenroth den völlig freien David Pfotenhauer im 16-er und der sorgte für die Führung auf der Gegenseite. Als Rosemann wiederum auf Morgenroth-Vorlage erhöhte, schienen alle Messen gelesen. Aber nicht mit dem SV Schleusegrund – der straffte sich noch mal. Als Marcel Eichhorn eine Max Holland-Flanke aus Nahdistanz eingeköpft hatte, wurde Alles-oder-Nichts gespielt. Dabei gelang Maurizio Döring mit einem um die Mauer herum geschlenzten Freistoß tatsächlich noch das Remis. Hätte auch der Luther-Kopfball zuletzt noch sein Ziel gefunden, wäre es des Guten wahrscheinlich zu viel gewesen.