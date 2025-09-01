Morgenroth glänzt – Remis nach Wahnsinns-Comeback

Zu Beginn war der Spielverlauf wie die Tabellenkonstellation. Die Gäste kombinierten sich gepflegt und ballsicher nach vorne. Dementsprechend erarbeiteten sie sich Chance über Chance. Die 07-er hatten dagegen mit sich zu tun. Lange Bälle, Fehlabspiele, pomadiges Zweikampfverhalten, einen falschen Einwurf – die Verunsicherung war fast greifbar! So war ihre Führung total überraschend und auch ein „Verdienst“ des gegnerischen Torwarts. Leon Morgenroth war auf rechts einfach einmal durchgelaufen und schob ihm das Leder durch die Hosenträger. Schönbrunn blieb davon völlig unbeeindruckt. Im Stile einer Spitzenmannschaft schob man weiter an. Max Holland hob sofort einen Ball im Fallen auf die Latte. Björn Betz zog aus dem linken Halbfeld ab, so dass sich Philipp-Daniel Meier vergeblich nach dem immer länger werdenden Geschoss streckte. Schließlich verwertete Robin Greiner seine dritte Kopfballmöglichkeit nach Vorlage von Betz zur verdienten Führung. Jetzt erst erwachten die Hausherren. Sie ließen den Rivalen nicht mehr so widerstandslos durch die Reihen tanzen und versuchten, ihn von der eigenen Gefahrenzone fern zu halten. Der Lohn folgte auf dem Fuß. Als Morgenroth im 16-er gelegt wurde, vollendete er den fälligen Strafstoß höchstselbst sicher zum Ausgleich. Das rief nun wieder die Kirchner-Schützlinge auf den Plan. Marcel Eichhorn traf aus der Entfernung die Latte und Jonathan Attig musste einen Schuss von Mark-Andrè Möhring vor der Linie klären.

Gleich nach der Pause traf Tino Luther von der Strafraumkante zum 2:3 und Sebastian Knauer musste Schlimmeres verhindern, als er einen Greiner-Kopfball von der Linie kratzte. Doch die Einheimischen hielten jetzt dagegen. Ein Konter von Routinier Robin Rosemann wurde geblockt, der Schuss von Dominik Attik gehalten und schließlich folgte ein Foul an Rosemann im Strafraum. Morgenroth glich wiederum mit einem scharfen Schuss vom Punkt aus. Nun kippte das Spiel vollständig. Ehe sich die Schönbrunner versehen hatten, bediente Morgenroth den völlig freien David Pfotenhauer im 16-er und der sorgte für die Führung auf der Gegenseite. Als Rosemann wiederum auf Morgenroth-Vorlage erhöhte, schienen alle Messen gelesen. Aber nicht mit dem SV Schleusegrund – der straffte sich noch mal. Als Marcel Eichhorn eine Max Holland-Flanke aus Nahdistanz eingeköpft hatte, wurde Alles-oder-Nichts gespielt. Dabei gelang Maurizio Döring mit einem um die Mauer herum geschlenzten Freistoß tatsächlich noch das Remis. Hätte auch der Luther-Kopfball zuletzt noch sein Ziel gefunden, wäre es des Guten wahrscheinlich zu viel gewesen.