Morgen geht es los! Der SW Varenrode lädt zu drei Hallenturnieren im Januar!rnrn

Willkommen im Sportjahr 2023! Bereits zum 24. Mal lädt der Sportverein Schwarz-Weiß Varenrode am Sonntag, den 08. Januar zum Autohaus Knieper Cup in die große Sporthalle Spelle. Ebenfalls fester Bestandteil ist das Hallenturnier der Frauen, welches am 07. Januar in seine 16. Auflage geht.