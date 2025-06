Moreno Fell-Transfer offiziell: 05er freuen sich auf "Kind der Region"

Mainz. Nun ist offiziell, was unsere Leser schon wussten: Fabio Moreno Fell wechselt zum FSV Mainz 05 II. Das bestätigte der Fußball-Regionalligist pünktlich zu seinem Trainingsstart an diesem Montag.

„Ich bin glücklich, hier zu sein, und freue mich auf die neue Herausforderung“, wird der 25-jährige Stürmer zitiert. „Als ich vom Interesse aus Mainz gehört habe, war für mich klar, dass ich diese Chance wahrnehmen muss – zumal bei einem so großen und gut geführten Verein aus meiner Heimat-Region. Ich möchte angreifen und mich auf höchstmöglichem Niveau beweisen. Der Verein hat mir in den vertrauensvollen Gesprächen dafür einen klaren Plan aufgezeigt, an den ich glaube. Ich kann die erste Einheit kaum erwarten und habe riesige Lust, meine neue Mannschaft kennen zu lernen.“

„Fabio hat eine phänomenale Torquote und ist zudem ein Kind der Region. Insofern lag es auf der Hand, dass wir uns mit dem Jungen beschäftigen“, hält Meikel Schönweitz fest. Der Technische Direktor der 05er hatte sich persönlich beim Gau-Odernheimer Topspiel gegen Jahn Zeiskam einen Eindruck verschafft. Danach legten die 05er dem Stürmer ein Vertragsangebot vor, das dieser nach Abschluss seiner Ausbildung und dem Gau-Odernheimer Aufstieg in die Oberliga angenommen hat. Nun kommt der Gewinner der „Torjägerkanone für alle“, mit 50 Treffern in 30 Verbandsligaspielen sowie drei Toren in der Aufstiegsrunde, als bester Sechstliga-Knipser aus ganz Deutschland.

„Wenn man Fabio spielen sieht, erkennt man sehr schnell, wie er auf seine Quote kommt“, führt Schönweitz aus: „Er weiß genau, in welchem Raum er sich bewegen muss, um zum Abschluss zu kommen, und hat dann vor dem Tor die nötige Ruhe, die einen guten Goalgetter auszeichnet. 53 Treffer muss man erst mal erzielen, vollkommen egal, in welcher Liga. Jetzt gilt es, ihn an das athletische Niveau der Regionalliga heranzuführen. Wir sind gespannt, wie weit der Weg für Fabio noch gehen kann, und freuen uns, dass wir einen torgefährlichen Stürmer aus dem rheinhessischen Umland verpflichten konnten.“

Jayson Videira kommt von Hannover 96 II

Zuvor hatte die U23 vom Bruchweg Stürmer Jayson Videira von Hannover 96 II geholt. Der luxemburgische A-Nationalspieler hat in 14 Drittligaspielen ein Tor geschossen. Schönweitz hebt den „intensiven und athletischen Spielstil“ des 20-Jährigen hervor.