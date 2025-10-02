Moreno Fell, Malli und Co: Erfolgsrezepte der Mainz-05-U23

Mainz. Fabio Moreno Fell trifft, Yunus Malli dirigiert, die U23 von Mainz 05 startet in der Regionalliga Südwest durch. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Trier festigt sich die Bundesliga-Reserve als Dritter überraschend in der Spitzengruppe und ist seit acht Spielen ungeschlagen. Stand die Mainzer Mannschaft im Mai noch vor dem Abstieg in die Oberliga, hat sie nun eine fulminante Wende geschafft. Wie ist die Umkehr geglückt? Im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung sprechen der Technische Direktor von Mainz 05, Meikel Schönweitz, sowie U23-Trainer Benjamin Hoffmann über die Gründe, staunen über die Entwicklung von Torjäger Moreno Fell und verraten, wie Profi- und Regionalliga-Team enger miteinander verzahnt wurden.