Moreno Fell im Mainz-05-Profikader? Das sagt sein Ex-Trainer

Mainz. Dritter Platz. Läuft bei den U23-Fußballern des FSV Mainz 05 in der Regionalliga – und bei Fabio Moreno Fell in der Torjägertabelle. Acht Treffer konnte der Neuzugang vom TSV Gau-Odernheim schon setzen. Regelmäßig besucht der Deutsch-Spanier die Spiele seines Ex-Clubs am Petersberg, saugt den Zuspruch auf, freut sich Spiel für Spiel über Gau-Odernheimer Besuch im Bruchwegstadion. Jeder beim TSV würde dem bodenständigen 25-Jährigen den Sprung nach ganz oben gönnen – unter anderem sein Ex-Trainer Florian Diel. Wie dieser die Chancen auf ein Moreno-Fell-Märchen, also dem Aufstieg zu den Profis, einschätzt, das erfahrt ihr im Plus-Artikel bei der AZ.