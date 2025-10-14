Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Er setzt sich auch am Bruchweg durch: Fabio Moreno Fell (rotes Trikot) hat nach seinem Wechsel vom TSV Gau-Odernheim bereits acht Regionalliga-Tore für die U23 von Mainz 05 erzielt. Foto: Fotostand/imago
Moreno Fell im Mainz-05-Profikader? Das sagt sein Ex-Trainer
Darf er bald in der Bundesliga ran? Moreno Fell macht mit guten Leistungen auf sich aufmerksam
Mainz. Dritter Platz. Läuft bei den U23-Fußballern des FSV Mainz 05 in der Regionalliga – und bei Fabio Moreno Fell in der Torjägertabelle. Acht Treffer konnte der Neuzugang vom TSV Gau-Odernheim schon setzen. Regelmäßig besucht der Deutsch-Spanier die Spiele seines Ex-Clubs am Petersberg, saugt den Zuspruch auf, freut sich Spiel für Spiel über Gau-Odernheimer Besuch im Bruchwegstadion. Jeder beim TSV würde dem bodenständigen 25-Jährigen den Sprung nach ganz oben gönnen – unter anderem sein Ex-Trainer Florian Diel. Wie dieser die Chancen auf ein Moreno-Fell-Märchen, also dem Aufstieg zu den Profis, einschätzt, das erfahrt ihr im Plus-Artikel bei der AZ.