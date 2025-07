Im Fokus: Simon Sommer. – Foto: Tim Siebmanns

Moreira äußert sich zu Viersens Katastrophen-Saison In einem Podcast schildert Manuel Moreira seine Sicht auf die Abstiegssaison des 1. FC Viersen. Es geht um die Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainerteam und was er der Mannschaft vorwirft. Ex-Trainer Simon Sommer distanziert sich von solchen Aussagen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Viersen Odenkirchen Simon Sommer Manuel Moreira

Im Podcast „Spö-hautnah“ vom Rheydter SV hat sich Manuel Moreira kürzlich ausführlich zur vergangenen Spielzeit des 1. FC Viersen geäußert. Die wird gewiss nicht als ruhmreich in die Vereinsannalen eingehen. „Es war mit Abstand meine schlimmste Saison als Verantwortlicher. Was ich durchmachen musste, war extrem – aber auch für den Verein, wir reden über den 1. FC Viersen“, so der Abteilungsleiter Fußball, der zuvor als Sportlicher Leiter im Verein fungierte.

Sportlich zog der 1. FC Viersen seine Mannschaft Ende April vom Spielbetrieb der Landesliga zurück, nahm den Abstieg in Kauf und spielt kommende Saison in der Bezirksliga. Bereits vor Saisonstart warf zudem das Trainerteam um Simon Sommer hin. Zu all dem offenbart Viersens Abteilungsleiter seine Sicht in dem fast zweistündigen Gespräch. Simon Sommer und seine Assistenten Wolfgang Brück und Gianluca Nurra waren für Moreira die Wunschlösung als Nachfolger von Kemal Kuc. Die Kombination aus dem erfahrenen Brück und Sommer und Nurra als jüngere Trainer überzeugte die Verantwortlichen in Viersen. Beide arbeiteten zuvor erfolgreich in Odenkirchen und feierten dort den Aufstieg in die Bezirksliga.

Herber Schlag Laut Moreira sagte Brück allerdings im Juli 2024 einen Tag vor Vorbereitungsstart ab. „Er sagte: ‚Manuel, ich fühle mich nicht in der Lage, nach Odenkirchen noch einmal so eine Aufgabe zu übernehmen‘“, so Moreira, der anfügt: „Er war für mich der wichtigste Baustein. Das war ein herber Schlag, den wir verdauen mussten“, sagt Moreira im Podcast.