Ein Vater wird in Waldshut-Tiengen vor Gericht gestellt, weil er den Schiedsrichter beim Jugendspiel beleidigt und bedroht haben soll (Symbolfoto). – Foto: Robert Michael (dpa)
Mordgeste am Spielfeldrand landet vor dem Amtsgericht in Waldshut
Beim Juniorenfußball beleidigt der Vater eines Spielers den Schiedsrichter heftig. Das Amtsgericht in Waldshut-Tiengen verurteilt ihn wegen Bedrohung und Beleidigung.
Beim Fußball kochen die Emotionen hoch. Da pfeift der Schiedsrichter "falsch". Da gehen im Jugendbereich die Eltern am Spielfeldrand auf die Barrikaden, wenn der kickende Nachwuchs ein Foul begangen haben soll oder vom Unparteiischen sogar vom Platz gestellt wird. Aber wo hören normale und respektierte Emotionen auf? Wo beginnen Beleidigung und Bedrohung? Mit dieser Frage hatte sich jetzt das Amtsgericht Waldshut-Tiengen zu befassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.