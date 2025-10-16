Mordgeste am Spielfeldrand landet vor dem Amtsgericht in Waldshut

Beim Fußball kochen die Emotionen hoch. Da pfeift der Schiedsrichter "falsch". Da gehen im Jugendbereich die Eltern am Spielfeldrand auf die Barrikaden, wenn der kickende Nachwuchs ein Foul begangen haben soll oder vom Unparteiischen sogar vom Platz gestellt wird. Aber wo hören normale und respektierte Emotionen auf? Wo beginnen Beleidigung und Bedrohung? Mit dieser Frage hatte sich jetzt das Amtsgericht Waldshut-Tiengen zu befassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.