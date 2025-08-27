Morddrohungen gegen Schiedsrichter

Für den im Rahmen seiner Tätigkeiten als Konfliktberater im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss, im Landessportbund und Resilienztrainer mit dem Thema Gewaltprävention intensiv befasste Thomas Klein Grund genug, auch die Menschen im Rhein-Kreis für dieses gesellschaftliche Problem zu sensibilisieren. Der stellvertretende Geschäftsführer der Holzheimer Fußballer möchte das Oberliga-Derby zwischen der HSG und dem VfL Jüchen/Garzweiler am Donnerstag (Anpfiff 20 Uhr) dazu nutzen, um ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt und für Toleranz, Akzeptanz, Vielfalt und Weltoffenheit zu setzen. Geplant ist, beide Mannschaften mit dem Banner „Kein Platz für Rassismus und Gewalt“ einlaufen zu lassen. Zudem informiert er über die Arbeit der internetmediatisierten „Meldestelle für Diskriminierung im Fußball in NRW“ (kurz: MeDiF-NRW). Dabei handelt es sich um Kooperationsprojekt zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW (LAG) und dem Lehrstuhl für Ethnologie an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum.

Drohungen in signifikanter Zahl

Zwar steht Jo Ecker, für sein Engagement in der von ihm gegründeten Initiative „Fußballvereine gegen rechts“ mit dem Bundesverdienstkreuz und dem renommierten Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet, am Donnerstag nicht – wie ursprünglich geplant – für Gespräche zur Verfügung, doch das tut der Bedeutung der Aktion keinen Abbruch. „Denn die Gewalt auf den Fußballplätzen nimmt nicht ab“, stellt der als Systemischer Anti-Gewalt-Trainer ausgebildete Lehrer an der Musikschule Rhein-Kreis Neuss und am Pascal-Gymnasium in Grevenbroich fest.

Zwar sei der Rhein-Kreis im Vergleich zu mancher Großstadt im Ruhrgebiet „ein gelobtes Land“, doch besorgniserregende Fälle gebe es auch hier. So kann der Grevenbroicher von einem Jugendspiel berichten, in dem bei Temperaturen von mehr als 30 Grad mit Sturmhauben und Pyrotechnik ausgestattete Täter gezielt Spielerbänke attackiert hätten. Oftmals ginge die Aggression sogar von den Eltern der Kinder aus, so wie bei Partien der E- und F-Jugend, die Polizeieinsätze erforderlich gemacht hätten. Besonders betroffen sind Schiedsrichter. „Allein bei uns im Kreis kommen wir auf gut ein halbes Dutzend Morddrohungen“, weiß der Konfliktbeauftragte, wie seine beiden Söhne selber an der Pfeife im Einsatz. „Wobei einer inzwischen entnervt aufgegeben hat.“ Nach einer Begegnung von D-Junioren in Oberhausen, berichtet Koch, sei der erst 15 Jahre alte Unparteiische bis in einen Lebensmittelmarkt verfolgt und bedroht worden.

„Es ist halt sehr roh geworden“, schließt er daraus, vor allem was den verbalen Umgang miteinander anbelange. „Auch Sprache ist Gewalt“, betont er, eine Problematik, die unter dem Fachbegriff „Hate Speech“ zusammengefasst ist. Mit menschenverachtenden Aussagen werden dabei Einzelne oder Gruppen abgewertet. Die sprachlichen Angriffe können auf Merkmale wie Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Alter, Behinderung oder Religion zielen – in der irrigen Annahme, bestimmte Menschengruppen seien weniger wert als andere.

Wiederholt zu unangenehmen Auffälligkeiten neigende Fans werden von der Polizei unter dem Titel „Störer“ geführt. Die stellen so manchen Amateurklub in der Oberliga Niederrhein vor echte Herausforderungen. So finde das Liga-Heimspiel der Holzheimer SG gegen den ehemaligen Bundesligisten KFC Uerdingen am 29. März auf der geräumigeren Wolker-Anlage statt, sagt Koch, weil das Domizil an der Reuschenberger Straße den damit verbundenen Anforderungen in Sachen Sicherheit nicht gewachsen sei.