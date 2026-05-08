Morbacher Trainer nimmt Spieler in die Pflicht

Nach dem jüngst so enttäuschenden Auftritt beim 0:4 gegen die SG 99 Andernach erwartet Morbachs Trainer Pascal Meschak eine deutliche Leistungssteigerung von seiner Mannschaft. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Ausgangslage: Nach dem Derby bei der SG Schneifel (3:2) folgt für die Bitburger das nächste regionale Duell gegen die punktgleichen Morbacher (46 Zähler). 13 Siege, sieben Remis und elf Niederlagen verdeutlichen das Problem der Bierstädter: Auf einen guten Auftritt folgte oft das Gegenteil. Daher wollen die Schützlinge von Trainer Fabian Ewertz dem entgegentreten und die Erfolgsbilanz verbessern.

„Wir stehen tabellarisch vor Morbach und wollen den Platz auch verteidigen. Daher streben wir den nächsten Erfolg an. Morbach hatte eine schwierige Phase, während wir einer Wundertüte gleichen. In lockeren Trainingseinheiten stand zuletzt der Spaß im Vordergrund“, sagt FCB-Trainer Ewertz.

Gleiches trifft auch auf die Hunsrücker zu. Morbach-Trainer Pascal Meschak weiß: „Wir treffen auf eine eingespielte Mannschaft. Nach unserer Leistung beim 0:4 gegen Andernach habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an mein Team. Auswärts wollen wir zeigen, dass wir es besser können. Von der Einstellung her kann ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Es fehlte die letzte Konsequenz.“ Gegen Andernach mangelte es an Chancen.

Personal: Die Hausherren freuen sich auf die Rückkehrer Joshua Bierbrauer, Pascal Müller und Nico Kieren (fehlten zuletzt aus beruflichen oder privaten Gründen). Aufseiten der Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld sind die Einsätze von Matthias Ruster (Knie) und Bastian Süß (Wade) fraglich.

SG Hochwald – SG Arzfeld (Samstag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Hentern)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Zerf, Hentern, Greimerath und Lampaden haben zehn Punkte aus den jüngsten vier Spielen gesammelt. Mit einem Heimerfolg gegen die bereits abgestiegene SG Arzfeld würden die Hochwälder die 40-Punkte-Marke überschreiten. Fabian Mohsmann ist aktuell auch abseits des Trainings- und Spielbetriebs gefordert. Der Trainer weilte unter der Woche beim A-Lizenz-Lehrgang. Der 35-Jährige weiß um die gute Ausgangslage: „Wir sind theoretisch quasi auch kommende Spielzeit Rheinlandligist. Aber wir wollen das wichtige Thema auch praktisch offiziell haben, um in Ruhe planen zu können. Arzfeld hat meinen vollsten Respekt. Beim 1:1 haben sie uns im Hinspiel bereits alles abverlangt.“ Um frühzeitig allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, müssen die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden mindestens Sechstletzter werden. Aktuell sind sie mit dem Tabellen-14. TuS Immendorf punktgleich.

Die Kombination aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen feierte zuletzt beim 1:1 gegen Linz ein kleines Erfolgserlebnis. Der Ausgleichstreffer fiel kurz vor Schluss. Somit kann das Tor als Mutmacher für die restlichen drei Spiele in der Rheinlandliga dienen. „Nimmt man das Immendorf-Spiel (0:6) raus, haben wir in den vergangenen Wochen ordentlich Fußball gespielt. Unsere Einstellung passt. Wir wollen das auch in der Fremde zeigen. Wir haben Bock darauf, einen Dreier auswärts zu landen und haben uns zum Ziel gesetzt, nicht Tabellenletzter zu werden“, konstatiert Florian Moos, Torwart und Trainer der Arzfelder.

Personal: Hochwald-Mittelfeldspieler Andre Paulus bekam zuletzt einen Schlag auf den Fuß. Sein Einsatz ist fraglich. Zudem fehlt den Gastgebern nach wie vor weit mehr als ein halbes Dutzend Spieler, darunter auch Julian Bidon. Der Spieler-Co-Trainer zog sich im jüngsten Heimspiel gegen die SpVgg Wirges (4:1) eine Schultereckgelenksprengung zu und wurde mittlerweile operiert. Der Hochwälder Kader soll mit Akteuren aus der A-Jugend oder der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden. Bei den Gästen ist der Einsatz von Spielertrainer Joschka Trenz fraglich. Jan Mayers ist nach seiner jüngst erlittenen Schulterblessur mit einer Prellung mehr als fraglich. Fynn Juchmes (Leistenprobleme) musste zuletzt pausieren, befindet sich aber wieder im Aufbautraining.

SV Rot-Weiss Wittlich – SV Laubach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Sportzentrum Wittlich)

Ausgangslage: Mit dem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg gegen Mülheim-Kärlich haben die Akteure aus der Säubrennerstadt erneut einen harten Brocken aus dem Weg geräumt. Nach zuletzt starken Wochen soll der zweite Tabellenplatz mit dem fünften Sieg in Folge gefestigt werden. Der starke Heimauftritt zuvor beim 3:1 gegen Topteam Ahrweiler BC hat Kräfte und den eigenen Glauben an sich selbst freigesetzt. Der Vorsprung auf Rang drei ist auf fünf Punkte angewachsen. Sollte Konkurrent Schneifel verlieren, wäre den Wittlichern bei einem eigenen Erfolg der Relegationsplatz nicht mehr zu nehmen.

Laubach taumelte zuletzt durch die Liga. In zwei Spielen kassierte der aktuelle Tabellenzwölfte zehn Gegentreffer. Wittlich-Trainer Yusuf Emre Kasal sagt drei Spieltage vor Schluss: „Für mich ist unsere Erfolgsserie erfreulich, aber nicht überraschend. Wir schaffen es immer besser, unseren Plan über 90 Minuten durchzuziehen. Dieser Prozess hat Zeit gebraucht, ist aber nun verinnerlicht. Gegen Laubach müssen wir die gleiche Leidenschaft bringen wie zuletzt.“

Personal: Torjäger Yannick Lauer befindet sich nach einer Sprunggelenksverletzung im Lauftraining. Noch kann er aber nur individuell trainieren und fällt somit aus. Unter der Woche mussten ein paar Spieler aufgrund grippaler Infekte kürzertreten.

TuS Kirchberg – SG Schneifel (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Kirchberg)

Ausgangslage: Schneifel-Trainer Stephan Simon ist von einer Grippe wieder genesen und freut sich darauf, auf die Trainerbank zurückzukehren. Der Tabellendritte musste zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage gegen den FC Bitburg verkraften. Simon ist noch angefressen: „Dank Schiedsrichter Gregor Loosen ist der Ausgang der kommenden Spiele wahrscheinlich eher zweitrangig und irrelevant. Ich denke, dass wir aufgrund seiner Entscheidungen gegen Bitburg relativ drucklos nach Kirchberg reisen können. Genauso haben wir auch die Trainingswoche gestaltet.“ Die Hunsrücker präsentierten sich zuletzt in Torlaune. Der Tabellenzehnte ließ Laubach beim 5:1 keine Chance. Die Sportgemeinschaft aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf hoffen auf die Qualitäten von Jan Pidde. Der Torjäger belegt drei Spieltage vor Schluss in der ligaweiten Torschützenliste den zweiten Platz. Sein Vorsprung auf SVE-II-Stürmer Soumah Alkaly Morlaye beträgt vier Tore.

Personal: Torwart Dennis Koziol wird mit einem Muskelfaserriss ausfallen. Mit Aron Scheuern wird die Nummer zwei zwischen die Pfosten rücken. Dagegen wird Udo Backes nach verheiltem Muskelfaserriss in den Kader zurückkehren.

SV Eintracht Trier 05 II – FV Rübenach (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasen-Nebenplatz Moselstadion)

Ausgangslage: Der Trierer Mitaufsteiger Rübenach steht bereits als Absteiger fest. Die Regionalliga-Reserve geht als klarer Favorit ins Spiel. Nach dem jüngsten Remis gegen Wirges (1:1) streben die Lemke-Schützlinge einen Heimsieg an. Im Hinspiel hatte die U23 den FV Rübenach beim 3:0-Erfolg im Griff. SVE-II-Trainer Holger Lemke betont: „Wir hatten in der Trainingswoche noch an den zwei verlorenen Punkten aus dem Wirges-Spiel zu knabbern. Der Elfmeter in der letzten Minute war ebenso ärgerlich wie unsere Chancenverwertung zuvor. In den restlichen drei Spielen wollen wir mindestens noch sechs Punkte holen.“

Personal: Inza Yere kehrt in den Trierer Kader zurück. Ansonsten sind keine Veränderungen zu erwarten.