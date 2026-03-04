Morbacher haben neuen Trainer gefunden

FV-Hunsrückhöhe-Vorsitzender Herbert Pauly (links) begrüßt den neuen Trainer Pascal Meschak. – Foto: Verein

Pascal Meschak übernimmt mit sofortiger Wirkung den aktuellen Tabellensechsten der Fußball-Rheinlandliga. Bereits am Freitag ab 20 Uhr wird der 37-Jährige auf der Bank sitzen, wenn die Partie bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich ansteht.

Der TV hatte Meschak, der bis zum Ende der Saison 2023/24 als Spielertrainer beim damaligen Bezirksligisten SV Zeltingen-Rachtig tätig war, bereits in seiner Dienstagsausgabe als Kandidaten genannt. Schon im Vorfeld der Spielzeit 2024/25 hatte es Kontakt zum früheren Oberligaspieler des FSV Salmrohr gegeben – noch bevor Philipp Frank verpflichtet wurde. In der vergangenen Runde wollte sich Meschak in Zeltingen-Rachtig aufs Spielen konzentrieren, fiel aber aufgrund einer Sprunggelenksverletzung lange Zeit aus. „Pascal kannten wir aus früheren Gesprächen. Jetzt hat sich ergeben, dass er kurzfristig verfügbar war“, sagt Stefan Wagner, Geschäftsführer der FVH. Die Vertragslaufzeit sei zunächst offen.

Meschak freut sich auf „eine charakterstarke Mannschaft in einem gut geführten Verein, der sich in der Rheinlandliga etabliert hat und auch durch seine Infrastruktur sehr gute Voraussetzungen bietet. Es ist schön, dass die FVH mir das zutraut und auf mich setzt.“