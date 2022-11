Morbach zieht souverän ins Viertelfinale ein Rheinlandpokal: Hunsrücker siegen mit 2:0 bei Ost-Bezirksligist SG Müschenbach und treffen nun in der Liga und später im Pokal auf den FC Bitburg.

Bereits in der ersten Hälfte war das Team von Trainer Thorsten Haubst feldüberlegen und hatte ein Plus ein Ballbesitz. „Es fehlte aber noch die letzte Konsequenz im Abschluss“, so der FV-Coach, der wie in der Runde zuvor Joshua Stewart aufstellte und dafür der etatmäßigen Nummer eins, Yannick Görgen, eine Verschnaufpause gönnte.

Die Weichen aufs Weiterkommen stellte Joshua Fuchs drei Minuten nach dem Seitenwechsel: Der 19-Jährige hatte sich zunächst sehenswert durchgetankt und schloss dann mit einem Diagonalschuss ins lange Eck ab.

Die Partie verflachte. Einen an Maximilian Schemer verwirkten Strafstoß verwandelte dann Matthias Ruster zum vorentscheidenden 2:0 aus Sicht der Gäste (85.). In der Schlussphase zeigte Torschütze Fuchs auch seine Defensivqualitäten, indem er einen Ball von der eigenen Torlinie schlug und so das Anschlusstor verhinderte.