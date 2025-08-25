Morbach macht erst spät alles klar

Bereits nach acht Minuten hätte die FV Hunsrückhöhe Morbach in Führung gehen müssen: Khalidi Ponela brachte den Ball von rechts scharf in die Mitte, wo Lukas Servatius freistehend am stark parierenden Schlussmann und Trainer der Gäste, Florian Moos, scheiterte. Die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen machten es rund zehn Minuten später besser und nutzten ihre erste große Chance gleich zur Führung. Johnny Bisschops (18.) erlief einen Ball nach einer Klärungsaktion im Mittelfeld und sah sich plötzlich frei vor FV-Schlussmann Yannick Görgen, der sich im Eins-gegen-eins geschlagen geben musste.
Noch vor der Pause hätten die Hausherren zurückschlagen können. Diesmal war Noah Lorenz (44.) auf und davon, scheiterte mit einem Lupfer jedoch erneut am starken Gästekeeper. Mit einer knappen Führung für die SG ging es in die Kabinen.
„Unsere Leistung war über weite Strecken des Spiels sehr gut. Wir haben im ersten Durchgang versäumt, für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach dem Gegentor hatten wir dann bis zur Pause einen kleinen Knacks im Spiel“, sagte Philipp Frank, Trainer der Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld, nach der Partie.
Florian Moos, Spielertrainer der SG Arzfeld
Die SG Arzfeld verteidigte diszipliniert und versuchte immer wieder, Nadelstiche zu setzen. So auch kurz nach der Halbzeit, als Johnny Bisschops und Martin Schmitz sich mit einem Doppelpass durch die Abwehrreihe der Morbacher kombinierten. Bisschops (51.) scheiterte mit seinem Abschluss jedoch an Görgen. „Die erste Halbzeit war wirklich in Ordnung, da haben die Kompaktheit und die Zweikampfstärke absolut gestimmt. Danach kamen wir dann nicht mehr hinten raus und Morbach hatte eine Chance nach der anderen. Nach dem 1:1 ging es Schlag auf Schlag“, sagte Moos, der das Team gemeinsam mit Joschka Trenz und Marco Port coacht.
Nach 57 Minuten scheiterte der vor kurzem von Eintracht Trier zurückgekehrte Noah Lorenz erneut an Moos. Anschließend kam Louis Kappes aus 16 Metern noch einmal zum Abschluss, doch wieder war es Moos, der den Ball mit einer sehenswerten Flugeinlage um den Pfosten lenkte. Zehn Minuten später war der Arzfelder Schlussmann indes machtlos. Nachdem er den ersten Abschluss des eingewechselten Maximilian Schemer noch parieren konnte, nutzte Lukas Servatius den Nachschuss und traf zum Ausgleich. „Am Ende hatten wir Chancen, das Ergebnis noch viel höher ausfallen zu lassen. Dem gegnerischen Torwart kann man an dieser Stelle definitiv ein Kompliment aussprechen“, resümierte Morbachs Trainer Frank.
Philipp Frank, Coach der FV Hunsrückhöhe
Ab diesem Moment spielten nur noch die Hunsrücker und setzten die Gäste durchweg unter Druck. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich hätten die Morbacher in Führung gehen müssen. Nach einer Flanke von Schemer nahm Sebastian Schell den Ball aus kurzer Distanz direkt, doch einmal mehr hielt Moos seine Mannschaft mit einem blitzartigen Reflex im Spiel. Schließlich war es Noah Lorenz (77.), der zu Beginn der Schlussphase eine Flanke von Marcel Schultheis zur Führung verwertete. In den letzten Minuten war der Wille der Arzfelder dann gebrochen. Erst erhöhte der eingewechselte Sam Schurich (87.) nach einem mustergültigen Konter auf 3:1, ehe Schurich in der Nachspielzeit nach einem Eckball den 4:1-Endstand markierte.
Trotz der Niederlage sieht Moos sein Team in der neuen Liga angekommen: „Wir hatten ein brutales Auftaktprogramm mit Andernach, Bitburg und Morbach. Dennoch erlauben wir uns zu viele Fehler, die im Vergleich zur Bezirksliga direkt bestraft werden.“
FV Hunsrückhöhe Morbach – SG Arzfeld ⇥4:1 (0:1)
Morbach: Görgen – Marcel Schultheis, Martin Schultheis, Haubst, Ruster (90. Amtmann) – Kappes (57. Schemer) – Ponela (57. Kahyaoglu), Böhnke (90. Kaiser), Schell, Servatius (76. Schurich) - Lorenz.
Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen: Moos – Antony (31. Biewald), Lempges (66. J. Propson), Morgens, B. Propson – Ewen (87. N. Kockelmann), Juchmes (79. J. Kockelmann), Mayers, Bah – Schmitz, Bisschops
Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein)
Zuschauer: 143
Tore: 0:1 Johnny Bisschops (18.), 1:1 Lukas Servatius (66.), 2:1 Noah Lorenz (77.), 3:1, 4:1 Sam Schurich (87., 90.)