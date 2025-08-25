Noah Lorenz (FV Hunsrückhöhe Morbach, rotes Trikot) gewinnt das Kopfballduell gegen den Arzfelder Fynn Juchmes. – Foto: Sebastian Schwarz

Morbach macht erst spät alles klar Rheinlandliga: Neuling SG Arzfeld ging bei den favorisierten Morbachern in Führung, und Gäste-Schlussmann Florian Moos hatte einen Sahnetag erwischt. Doch am Ende kam die FV Hunsrückhöhe trotzdem noch zu einem klaren Erfolg.

Bereits nach acht Minuten hätte die FV Hunsrückhöhe Morbach in Führung gehen müssen: Khalidi Ponela brachte den Ball von rechts scharf in die Mitte, wo Lukas Servatius freistehend am stark parierenden Schlussmann und Trainer der Gäste, Florian Moos, scheiterte. Die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen machten es rund zehn Minuten später besser und nutzten ihre erste große Chance gleich zur Führung. Johnny Bis­schops (18.) erlief einen Ball nach einer Klärungsaktion im Mittelfeld und sah sich plötzlich frei vor FV-Schlussmann Yannick Görgen, der sich im Eins-gegen-eins geschlagen geben musste.

Noch vor der Pause hätten die Hausherren zurückschlagen können. Diesmal war Noah Lorenz (44.) auf und davon, scheiterte mit einem Lupfer jedoch erneut am starken Gästekeeper. Mit einer knappen Führung für die SG ging es in die Kabinen. „Unsere Leistung war über weite Strecken des Spiels sehr gut. Wir haben im ersten Durchgang versäumt, für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach dem Gegentor hatten wir dann bis zur Pause einen kleinen Knacks im Spiel“, sagte Philipp Frank, Trainer der Fußballvereinigung aus Morbach und Monzelfeld, nach der Partie.

Florian Moos, Spielertrainer der SG Arzfeld Die SG Arzfeld verteidigte diszipliniert und versuchte immer wieder, Nadelstiche zu setzen. So auch kurz nach der Halbzeit, als Johnny Bisschops und Martin Schmitz sich mit einem Doppelpass durch die Abwehrreihe der Morbacher kombinierten. Bis­schops (51.) scheiterte mit seinem Abschluss jedoch an Görgen. „Die erste Halbzeit war wirklich in Ordnung, da haben die Kompaktheit und die Zweikampfstärke absolut gestimmt. Danach kamen wir dann nicht mehr hinten raus und Morbach hatte eine Chance nach der anderen. Nach dem 1:1 ging es Schlag auf Schlag“, sagte Moos, der das Team gemeinsam mit Joschka Trenz und Marco Port coacht.