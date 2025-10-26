Morawetz in der Nachspielzeit: Treubund punktet spät

In einem ausgeglichenen Spiel schrieben spät zwei Standardsituationen die Geschichte des Spiels: Die Schlossparkkicker schienen deswegen bereits die drei Punkte einplanen zu können, als eine Freistoß-Hereingabe von Pascal Voss vom rechten Flügel an allen Spielern vorbeiflog und im langen Eck einschlug (81.).

Treubund gab aber nicht auf und kam spät zurück ins Spiel. Nach einem Foulspiel kurz vor der Strafraumkante bekamen die Turner einen letzten Freistoß zugesprochen. Der gerade erst eingewechselte Tim Morawetz nahm sich dem letzten ruhenden Ball an und versenkte das Leder mit einem Flachschuss zum späten Ausgleich (90.+4).

Der Rückstand auf das rettende Ufer bleibt für Treubund bei fünf Zählern, vielleicht kann der späte Glücksmoment aber einen Push für die kommenden Wochen geben. Am Donnerstagabend (30.10.) sind die Salzstädter bei Meisterkandidat Drochtersen/Assel II zu Gast, danach geht es zum Mitbewerber noch Rotenburg (2.11.), ehe gegen Hagen/Uthlede (9.11.) und Scharmbeck-Pattensen/Ashausne (16.11.) die direkten Duelle auf dem Plan stehen.