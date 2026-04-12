Moralmonster ETSV Hamburg: Zu neunt geführt und gewonnen

Es waren turbulente Tage für den ETSV Hamburg. Abseits des Platzes sorgten die Unsicherheiten rund um den Sponsor und die daraus resultierende Entscheidung gegen eine mögliche Regionalliga-Meldung für Unruhe. Sportlich folgte zusätzlich das Aus im Pokalhalbfinale. Umso bemerkenswerter ist der Auftritt beim wahrscheinlichen Absteiger aus der Oberliga Hamburg SV Halstenbek-Rellingen. Entsprechend groß war der Druck vor dem Auswärtsspiel beim Tabellen-17. gegen den ein Sieg eigentlich Pflicht war, um den Anschluss an Tabellenführer Eimsbütteler TV zu halten. Immerhin ist die Meisterschaft noch möglich.
Die Partie selbst entwickelte sich zu einer echten Bewährungsprobe. Nach einer torlosen ersten Hälfte geriet der ETSV unmittelbar zum Seitenwechsel in Unterzahl: Eugenio Junior Lopes sah in der 46. Minute die Rote Karte. Nur elf Minuten später folgte der nächste Rückschlag, als Andy Appiah mit Gelb-Rot vom Platz musste (57.). Mit nur noch neun Spielern schien die Partie endgültig zu kippen.
Doch genau in dieser Phase zeigte der ETSV seine Qualität. Torjäger Erolind Krasniqi nutzte in der 63. Minute eine Chance zum Treffer, der die Partie mit Blick auf das lange Überzahlspiel der Hausherren auf den Kopf stellte.
In doppelter Unterzahl ging es für den ETSV fortan nur noch darum, die Führung zu verteidigen. Halstenbek-Rellingen konnte seine personelle Überlegenheit nicht nutzen und verlor tatsächlich trotz über 30 Minuten elf gegen neun auch die Partie gegen den ETSV. Der Mannschaft von Jan-Philipp Rose muss an dieser Stelle ein Kompliment ausgesprochen werden, denn nach all den Rückschlägen dieses Spiel, das auch vor den Platzverweisen kein einfaches war, zu gewinnen, ist ein Erfolg der Moral.
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