Moralmonster ETSV Hamburg: Zu neunt geführt und gewonnen Der ETSV Hamburg zeigt in der Oberliga Hamburg Moral und Qualität: Trotz sportlich und strukturell schwieriger Tage sowie langer Unterzahl gewinnt der Titelkandidat bei SV Halstenbek-Rellingen. von red · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser

Jubel des ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Lobeca

Es waren turbulente Tage für den ETSV Hamburg. Abseits des Platzes sorgten die Unsicherheiten rund um den Sponsor und die daraus resultierende Entscheidung gegen eine mögliche Regionalliga-Meldung für Unruhe. Sportlich folgte zusätzlich das Aus im Pokalhalbfinale. Umso bemerkenswerter ist der Auftritt beim wahrscheinlichen Absteiger aus der Oberliga Hamburg SV Halstenbek-Rellingen. Entsprechend groß war der Druck vor dem Auswärtsspiel beim Tabellen-17. gegen den ein Sieg eigentlich Pflicht war, um den Anschluss an Tabellenführer Eimsbütteler TV zu halten. Immerhin ist die Meisterschaft noch möglich.

Spielverlauf: Zwei Platzverweise - und trotzdem die Führung Die Partie selbst entwickelte sich zu einer echten Bewährungsprobe. Nach einer torlosen ersten Hälfte geriet der ETSV unmittelbar zum Seitenwechsel in Unterzahl: Eugenio Junior Lopes sah in der 46. Minute die Rote Karte. Nur elf Minuten später folgte der nächste Rückschlag, als Andy Appiah mit Gelb-Rot vom Platz musste (57.). Mit nur noch neun Spielern schien die Partie endgültig zu kippen. Doch genau in dieser Phase zeigte der ETSV seine Qualität. Torjäger Erolind Krasniqi nutzte in der 63. Minute eine Chance zum Treffer, der die Partie mit Blick auf das lange Überzahlspiel der Hausherren auf den Kopf stellte.