 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Moralmonster ETSV Hamburg: Zu neunt geführt und gewonnen

Der ETSV Hamburg zeigt in der Oberliga Hamburg Moral und Qualität: Trotz sportlich und strukturell schwieriger Tage sowie langer Unterzahl gewinnt der Titelkandidat bei SV Halstenbek-Rellingen.

von red · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser
Jubel des ETSV Hamburg.
Jubel des ETSV Hamburg. – Foto: IMAGO / Lobeca

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Erolind Krasniqi
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Eugenio Junior Lopes
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Andy Appiah
Andy Appiah

Es waren turbulente Tage für den ETSV Hamburg. Abseits des Platzes sorgten die Unsicherheiten rund um den Sponsor und die daraus resultierende Entscheidung gegen eine mögliche Regionalliga-Meldung für Unruhe. Sportlich folgte zusätzlich das Aus im Pokalhalbfinale. Umso bemerkenswerter ist der Auftritt beim wahrscheinlichen Absteiger aus der Oberliga Hamburg SV Halstenbek-Rellingen. Entsprechend groß war der Druck vor dem Auswärtsspiel beim Tabellen-17. gegen den ein Sieg eigentlich Pflicht war, um den Anschluss an Tabellenführer Eimsbütteler TV zu halten. Immerhin ist die Meisterschaft noch möglich.

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Spielverlauf: Zwei Platzverweise - und trotzdem die Führung

Die Partie selbst entwickelte sich zu einer echten Bewährungsprobe. Nach einer torlosen ersten Hälfte geriet der ETSV unmittelbar zum Seitenwechsel in Unterzahl: Eugenio Junior Lopes sah in der 46. Minute die Rote Karte. Nur elf Minuten später folgte der nächste Rückschlag, als Andy Appiah mit Gelb-Rot vom Platz musste (57.). Mit nur noch neun Spielern schien die Partie endgültig zu kippen.

Doch genau in dieser Phase zeigte der ETSV seine Qualität. Torjäger Erolind Krasniqi nutzte in der 63. Minute eine Chance zum Treffer, der die Partie mit Blick auf das lange Überzahlspiel der Hausherren auf den Kopf stellte.

ETSV Hamburg lebt

In doppelter Unterzahl ging es für den ETSV fortan nur noch darum, die Führung zu verteidigen. Halstenbek-Rellingen konnte seine personelle Überlegenheit nicht nutzen und verlor tatsächlich trotz über 30 Minuten elf gegen neun auch die Partie gegen den ETSV. Der Mannschaft von Jan-Philipp Rose muss an dieser Stelle ein Kompliment ausgesprochen werden, denn nach all den Rückschlägen dieses Spiel, das auch vor den Platzverweisen kein einfaches war, zu gewinnen, ist ein Erfolg der Moral.

Mit dem 1:0-Erfolg steht der ETSV Hamburg nun bei 64 Punkten und bleibt dem Eimsbütteler TV (65) dicht auf den Fersen. Gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Tage hat dieser Sieg eine besondere Bedeutung. Trotz externer Unsicherheiten und sportlicher Rückschläge bleibt die Mannschaft voll im Titelrennen - und zeigt dabei eine Widerstandsfähigkeit, die im Saisonendspurt entscheidend werden kann.

Für den SV Halstenbek-Rellingen dagegen wird die Situation immer kritischer. Die verpasste Chance gegen neun Gegenspieler unterstreicht die schwierige Lage im Tabellenkeller. Der Abstieg scheint unvermeidbar.

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