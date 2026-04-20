Moral zahlt sich aus: SpVgg Gröningen-Satteldorf rettet Punkt nach 0:2 von Jana Ebert · Heute, 09:04 Uhr · 0 Leser



Am vergangenen Sonntag empfing die SpVgg Gröningen-Satteldorf den TSV Nellmersbach zum Landesliga-Duell. In einer Partie, die vor allem durch Kampfgeist und eine furiose zweite Halbzeit geprägt war, trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Die erste Halbzeit war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, bei dem der Spielfluss jedoch oft unter den vielen energischen Zweikämpfen im Mittelfeld litt. Während Satteldorf versuchte, die Spielkontrolle zu übernehmen, zeigten sich die Gäste aus Nellmersbach eiskalt. Ohne sich ein deutliches Chancenplus zu erarbeiten, nutzte der TSV seine wenigen Gelegenheiten konsequent: In der 34. Minute gingen die Gäste in Führung und legten in der Nachspielzeit (45.+3) sogar noch das 0:2 nach. Mit diesem bitteren Pausenstand ging es für die Heimelf in die Kabine.

Die SpVgg kam mit einer klaren Mission aus der Pause: Das Spiel zu drehen. Und der Plan trug sofort Früchte. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff (47.) landete der Ball im Sechzehner bei Soni Munz. Völlig frei vor der gegnerischen Torhüterin behielt sie die Nerven und drosch das Leder zum 1:2-Anschlusstreffer unter die Latte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Praktisch im Gegenzug (49.) stellte Nellmersbach den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und erhöhte auf 1:3.