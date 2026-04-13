Moral wird belohnt

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

Stankovic hält die Seipel-Elf im Spiel Bereits in der Anfangsphase musste der SC einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Ein Nackenschlag, der das Spiel zunächst in eine schwierige Richtung lenkte – gerade, weil die Blau-Weißen danach nur schwer in die Partie fanden. In dieser Phase war dann Verlass auf den Schlussmann: Aleksandar Stankovic parierte einen Foulelfmeter und hielt die Seipel-Elf damit im Spiel. Ein Moment, der am Ende überhaupt erst die Möglichkeit gab, zurückzukommen. Nach und nach fand Heiligenstadt besser in die Begegnung, wurde mutiger und erspielte sich erste Chancen. Doch noch fehlte die letzte Konsequenz – und auch ein wenig das Glück.

Zweite Halbzeit gehört den Blau-Weißen Nach dem Seitenwechsel übernahm die Elf aus Heiligenstadt mehr und mehr die Kontrolle. Man spürte, dass der SC dieses Spiel drehen wollte. Chancen waren da: Maciej Wolanski hatte gleich mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, und auch ein Treffer durch Fabian Schnellhardt wurde wegen Abseits aberkannt. Mit jeder Minute wurde der Druck größer – doch der Ball wollte zunächst einfach nicht über die Linie. Aziz belohnt den Aufwand In der Schlussphase war es dann endlich so weit: Nach einer starken Hereingabe stieg Dioum Abdoul Aziz hoch und köpfte den verdienten Ausgleich zum 1:1. Ein Tor, das für die Moral der Blau-Weißen steht – und für den unbedingten Willen, bis zum Schluss alles zu investieren. Sogar der Sieg war noch im Bereich des Möglichen, doch die letzte große Chance in der Nachspielzeit blieb ungenutzt.