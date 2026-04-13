Moral wird belohnt

Doch der Start in die Partie beim Bischofswerdaer FV 08 verlief alles andere als optimal...
BERICHT von M. Apel / 1. SC 1911 Heiligenstadt
In dieser Phase war dann Verlass auf den Schlussmann: Aleksandar Stankovic parierte einen Foulelfmeter und hielt die Seipel-Elf damit im Spiel. Ein Moment, der am Ende überhaupt erst die Möglichkeit gab, zurückzukommen. Nach und nach fand Heiligenstadt besser in die Begegnung, wurde mutiger und erspielte sich erste Chancen. Doch noch fehlte die letzte Konsequenz – und auch ein wenig das Glück.
Nach dem Seitenwechsel übernahm die Elf aus Heiligenstadt mehr und mehr die Kontrolle. Man spürte, dass der SC dieses Spiel drehen wollte. Chancen waren da: Maciej Wolanski hatte gleich mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, und auch ein Treffer durch Fabian Schnellhardt wurde wegen Abseits aberkannt. Mit jeder Minute wurde der Druck größer – doch der Ball wollte zunächst einfach nicht über die Linie.
In der Schlussphase war es dann endlich so weit: Nach einer starken Hereingabe stieg Dioum Abdoul Aziz hoch und köpfte den verdienten Ausgleich zum 1:1. Ein Tor, das für die Moral der Blau-Weißen steht – und für den unbedingten Willen, bis zum Schluss alles zu investieren. Sogar der Sieg war noch im Bereich des Möglichen, doch die letzte große Chance in der Nachspielzeit blieb ungenutzt.
Am Ende nimmt der SC einen Punkt aus der Oberlausitz mit – ein Teilerfolg, der sich dennoch nicht wie ein voller anfühlt. Die Enttäuschung war spürbar, weil die Mannschaft mehr wollte und auch die Möglichkeiten dafür hatte. Aber eines ist klar: Diese Mannschaft lebt, sie kämpft – und sie wird bis zur letzten Minute der Saison alles auf dem Platz lassen.
Weiter geht’s direkt am nächsten Samstag, denn dann wartet im Gesundbrunnen das Heimspiel gegen den SC Freital.