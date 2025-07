Der TSV 1865 Dachau holt nach 0:2-Rücktand noch einen Zähler. – Foto: Jenni Maul

"Moral und Einsatz top": Kampfstarker TSV 1865 Dachau holt einen Punkt Landesliga Südwest

Der Landesligist TSV Dachau 1865 hat in Sonthofen nach frühem 0:2-Rückstand ein verdientes 3:3 geholt.

Fritz-Walter-Wetter herrschte am vergangenen Samstag auch in Sonthofen – ein Spiel im oberallgäuer Dauerregen. Doch die Reise war nicht umsonst für die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865, denn eine kampfstarke Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf holte sich beim 3:3 einen hochverdienten Punkt. In einem offenen Spiel überzeugten die Dachauer auch spielerisch, vor allem in der zweiten Halbzeit. Damit sind sie für das Heimspiel am morgigen Dienstag, 18.30 Uhr, gegen den FSV Pfaffenhofen gerüstet. „Wenn man auswärts nach 20 Minuten 0:2 hinten liegt, muss man am Ende des Spiels mit einem Unentschieden zufrieden sein“, sagte Doll nach dem Schlussspfiff. „Moral und Einsatz nach den beiden Rückständen waren top.“

Seine Mannschaft begann allerdings ziemlich schlafmützig. Die Quittung war das 1:0 in der 9. Minute durch ein Eigentor von Dachaus Keeper Marco Jakob, der sich den Ball nach einem Eckstoß selbst ins Tor faustete. Ebenfalls kurios das 2:0 in der 20. Minute: Einige Dachauer Spieler bleiben in einer unübersichtlichen Situation stehen und rechnen mit einem Pfiff des Unparteiischen, doch der kommt nicht. Sonthofens Markus Notz sagt Danke. Doch dann wurden die Dachauer endlich wach und spielten guten Fußball. Lohn war das Tor zum 2:1. Sturm-Rückkehrer John Hais grätschte einen Flankenball von Kerim Özdemir aus zwei Metern über die Linie (26.). Es folgte eine Doppelchance, erst ein satter Schuss von Lorenz Knöferl aus 25 Metern, dann kommt Haist nach einem kapitalen Rückpass zum Abschluss, allerdings mit seinem schwächeren linken Fuß.