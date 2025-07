Moral gezeigt, Rückstand gedreht

So., 20.07.2025, 15:00 Uhr

Schwacher Start – Gastgeber nutzen ihre Chancen eiskalt

Die Partie begann nicht ideal aus Sicht der Thüne-Elf. Die Hausherren aus der Bezirksliga-Staffel 4 erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 18. Minute durch Ladushan Ravindran mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jona Lippenat (35.) auf 2:0 – ein Zwischenstand, der das Spiel zwar nicht ganz widerspiegelte, aber die Effizienz der Gastgeber unterstrich.

Die Thüne-Elf hingegen tat sich in der ersten Hälfte schwer, ins Spiel zu finden – und blieb bis zur Pause unter den eigenen Möglichkeiten.

Möhlhenrich und Bako gleichen aus

Was dann folgte, war ein echter Charaktertest – und die Thüne-Elf bestand ihn mit Bravour. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff verkürzte Sebastian Möhlhenrich (50.) auf 1:2. Der Treffer wirkte wie ein Weckruf. Plötzlich war das Feuer da, das Tempo stimmte, und auch die Zweikämpfe wurden intensiver geführt.

Der verdiente Lohn folgte kurz vor Schluss: Kristian Bako, einer der Neuzugänge, traf in der 80. Minute zum 2:2-Ausgleich – sein zweites Tor im neuen Trikot. Damit rundete er eine kämpferisch starke zweite Hälfte ab, in der die Thüne-Elf nicht nur körperlich, sondern auch mental voll da war.

Fazit: Am Ende stand ein ordentliches 2:2. Gerade nach dem kräfteraubenden Spiel am Samstag war dieser Auftritt ein gutes Signal. Am Mittwochabend geht’s direkt weiter: Dann empfängt die Thüne-Elf den SV Adler Weidenhausen im heimischen Gesundbrunnen.