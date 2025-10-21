Moral gezeigt - Remis erkämpft

In einem Thüringenliga-Duell, dass über weite Strekcen mit leichten Vorteilen für die Hausherren ablief, zeigten die Gäste Moral, nachdem sie eine zwischenzeitliche Führung aus der Hand gegeben hatten...
Die Partie begann ohne großes Abtasten. Beide Mannschaften suchten sofort den Vorwärtsgang, ohne jedoch in der Anfangsphase gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Fahner Höhe versuchte viel über den spielstarken Artur Machts aufzubauen, dessen lange Diagonalbälle jedoch meist keine Gefahr für die Gäste bedeuteten. Den ersten Torabschluss der Begegnung verzeichnete Geratal: Ein Schuss aus rund 20 Metern ging jedoch deutlich über das Tor (15.). Auf der Gegenseite setzte Trübenbach einen Versuch ebenfalls über den Kasten (18.). Ein sehenswerter Vorstoß desselben Spielers über die linke Außenbahn brachte dann erstmals echte Gefahr, doch seine Hereingabe wurde im letzten Moment geklärt (27.). Mitte der ersten Hälfte übernahm Fahner mehr Kontrolle. Ein Freistoß von Langner in der 31. Minute fand Trübenbach, dessen Abschluss jedoch von Keeper Volkland entschärft wurde. Insgesamt blieb der erste Durchgang aber arm an Höhepunkten. Schwalenberg fasste zusammen: „Erste Halbzeit – ein harmloser Kick. Fahner Höhe wollte nicht mehr, wir konnten nicht so recht mehr", so das Zwischenfazit des Gerataler Übungsleiters.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst der Gastgeber spielbestimmender – doch der erste Treffer fiel auf der Gegenseite. In der 64. Minute spielte Beck klug auf Reykowski, der den startenden Rodney bediente. Dieser blieb aus halblinker Position eiskalt und vollendete flach ins lange Eck zum 0:1. „Vielleicht ein wenig unverdient zu diesem Zeitpunkt“, gestand Schwalenberg ein. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Erst war es Fleischhauer, der nach einem weiten Einwurf von Trübenbach per Kopf zum 1:1 traf (77.), dann verwertete Lischke wenige Minuten später einen Abpraller nach einer Ecke zur 2:1-Führung (82.). Doch Geratal steckte nicht auf. „Wir haben unter der Woche viele Gespräche geführt und die Mannschaft mental auf solche Situationen vorbereitet“, erklärte Schwalenberg. Und das sollte sich auszahlen: In der Nachspielzeit wurde Reinhold im Strafraum zu Fall gebracht – Strafstoß für Geratal. Lennox Reykowski trat an und verwandelte sicher flach unten links zum 2:2-Endstand (90.+1) – sein erstes Saisontor.
Am Ende waren sich beide Seiten einig, dass das Remis leistungsgerecht war. Schwalenberg resümierte: „Für Fahner vielleicht am Ende zu wenig, nachdem sie das Spiel gedreht hatten. Für uns war es wichtig, dass wir nach dem 1:2 wiedergekommen sind. Von der Moral her wurden wir belohnt. Der Punktgewinn ist für unsere Ansprüche ein Erfolg. Mit dem Punkt in Dachwig können wir zufrieden sein.“