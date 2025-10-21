Moral gezeigt - Remis erkämpft

„Wir sind mit dem nötigen Respekt in das Spiel gegangen – gegen einen guten Gegner, auf einer fantastischen Sportanlage und bei besten äußeren Bedingungen“, sagte Geratal-Coach Frank Schwalenberg nach dem Spiel.

Die Partie begann ohne großes Abtasten. Beide Mannschaften suchten sofort den Vorwärtsgang, ohne jedoch in der Anfangsphase gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Fahner Höhe versuchte viel über den spielstarken Artur Machts aufzubauen, dessen lange Diagonalbälle jedoch meist keine Gefahr für die Gäste bedeuteten. Den ersten Torabschluss der Begegnung verzeichnete Geratal: Ein Schuss aus rund 20 Metern ging jedoch deutlich über das Tor (15.). Auf der Gegenseite setzte Trübenbach einen Versuch ebenfalls über den Kasten (18.). Ein sehenswerter Vorstoß desselben Spielers über die linke Außenbahn brachte dann erstmals echte Gefahr, doch seine Hereingabe wurde im letzten Moment geklärt (27.). Mitte der ersten Hälfte übernahm Fahner mehr Kontrolle. Ein Freistoß von Langner in der 31. Minute fand Trübenbach, dessen Abschluss jedoch von Keeper Volkland entschärft wurde. Insgesamt blieb der erste Durchgang aber arm an Höhepunkten. Schwalenberg fasste zusammen: „Erste Halbzeit – ein harmloser Kick. Fahner Höhe wollte nicht mehr, wir konnten nicht so recht mehr", so das Zwischenfazit des Gerataler Übungsleiters.