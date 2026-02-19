Moral führt Flechum ins Finale

Der SV Flechum steht im Finale. Im Duell mit dem klassenhöheren Haselünner SV drehte die Mannschaft nach einem Rückstand die Partie und setzte sich am Ende verdient mit 3:1 durch. Am Samstag wartet nun der SV Polle.
Rückstand nach starker Anfangsphase des Favoriten
Die Begegnung begann intensiv. Der Haselünner SV nutzte seine starke Anfangsphase und ging nach rund 30 Minuten folgerichtig mit 1:0 in Führung. Flechum zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, hielt geschlossen dagegen und arbeitete sich zunehmend besser in die Partie.
Mit viel Einsatz erspielte sich der SV Flechum in der Folge ein klares Chancenplus und übernahm mehr und mehr die Kontrolle.
Gudewill und Markus drehen die Partie
Der Ausgleich fiel in der 60. Minute: Nils Gudewill traf zum 1:1 und belohnte sein Team für den steigenden Druck. Die Führung für Flechum lag nun in der Luft – und sie sollte folgen. In der 76. Minute brachte Niklas Markus seine Mannschaft mit 2:1 in Front.
Haselünne versuchte anschließend, noch einmal Druck aufzubauen, kam jedoch zu keinen zwingenden Möglichkeiten mehr. Stattdessen setzte Flechum den Schlusspunkt: Lukas Robben erzielte in der 86. Minute den Treffer zum 3:1-Endstand.
Finale gegen den SV Polle am Samstag
Mit dem Sieg sicherte sich der SV Flechum den Einzug ins Finale. Dort trifft die Mannschaft am Samstag um 15:30 Uhr auf den SV Polle.
