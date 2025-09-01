"Moral bewiesen" und Partie gedreht. Schüttorf stürzt Bevern

Nach einer guten halben Stunde fanden die Hausherren jedoch besser ins Spiel und zeigten im zweiten Durchgang Moral. In der 79. Minute traf Steffen Kronemeyer zum verdienten Ausgleich – und nur drei Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer nach und drehte die Partie endgültig. Den Schlusspunkt setzte Marc Knoop in der 86. Minute, der mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte.

Co-Trainer Dennis Große Vennekate lobte nach der Partie die Moral seiner Mannschaft:

„Das war heute eine schwache erste halbe Stunde von uns. In der mannorientierten Eins-gegen-eins-Verteidigung von Bevern hatten wir Probleme, das Spiel sauber von hinten aufzubauen, und auch im Spiel gegen den Ball hatten wir Schwierigkeiten. Dennoch haben wir immer an uns geglaubt und sind nach einer halben Stunde besser ins Spiel gekommen. Die Mannschaft hat Moral bewiesen, wir erzielen in der zweiten Halbzeit den Ausgleich, legen kurz danach den Führungstreffer nach und machen kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel drauf. Kompliment an die Jungs, dass wir trotz der schwierigen Phase zu Beginn immer an uns geglaubt haben.“

Durch den Sieg bleibt Schüttorf zu Hause ungeschlagen und revanchierte sich für die zwei klaren Niederlagen der Vorsaison. Tabellarisch steht man nun auf Rang drei, zwei Punkte hinter dem SV Bevern.