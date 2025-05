Moral bewiesen! Helmstedt und Petershütte trennen sich 2:2

Bereits in der zwölften Minute gelang den Gäste der Führungstreffer, den Jonah Kriebel erzielte. Dennoch war Sascha Dempwolf mit der Leistung seiner Schützlinge nicht wirklich zufrieden: "Wir haben leider keine Ruhe in unser Spiel bekommen und waren über die gesamte Spieldauer zu nervös." Was auch an den Kaderumstellungen lag, die durch viele Verletzte, Gesperrte oder anderweitig verhinderte Spieler lag. "Wir mussten die gesamte hintere Kette umbauen und man hat gemerkt, dass die Jungs so noch nie zusammen gespielt haben." so Dempwolf weiter.

Dennoch konnte Petershütte erhöhen. Davin Malina erzielte kurz nach der Pause sein zwölftes Saisontor zum 0:2. Statt dem eigenem Spiel Sicherheit zu geben, kam Helmstedt ran. "Wir haben absolut Moral gezeigt und waren über 90 Minuten das bessere Team." so René Cassel, Trainer der Gäste. So erziele der eingewechselte Jose Gasperini in der 61. Minute das 1:2.

Der Joker erzielte in der 70. Minute dann sogar das 2:2 und Helmstedt war am Drücker. Es gab mitunter richtig gute Chancen auf beiden Seiten, doch es sollte kein Tor mehr fallen. Zum Unmut der beiden Trainer. "Wir haben wieder gute Chancen liegen lassen, bzw. falsche Entscheidungen getroffen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Saison." sah Sascha Dempwolf. Auch Helmstedt hatte gute Chancen. "Wir haben vier 100%ige liegen gelassen. Dazu hat unser Keeper Paul Probodziak zwei mal überragend pariert." so René Cassel.

So ging das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:2 zu Ende. "Am Ende geht das 2:2 in Ordnung, da uns auch die Cleverness gefehlt hat, so ein Ergebnis über die Zeit zu bringen." so das Resümee von Sascha Dempwolf. Auf der anderen Seite war Cassel nicht ganz zufrieden mit dem Remis: "Wir hätten die drei Punkte absolut verdient gehabt. Wir nehmen den Punkt gerne mit, aber ich bin trotzdem eher sauer über die nicht genutzten Torchancen."

Am Ende bleibt Helmstedt also auch im achten Spiel in Serie ohne Dreier und der Abstand bleibt auf sechs Punkte. Für den Vorletzten geht es bereits am morgigen Samstag mit dem Heimspiel gegen Wolfenbüttel weiter, während Petershütte am Sonntag im Kellerkracher auf Lengede trifft.