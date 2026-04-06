„Moral bewiesen" – Grünwald punktet in Unterföhring Landesliga Südost von Umberto Savignano · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

David Luksch bejubelt in letzter Minute den Grünwalder Ausgleich. – Foto: Sven Leifer

Vier angeschlagene Spieler beißen auf die Zähne. In der Nachspielzeit gelingt dem TSV Grünwald noch der späte Ausgleich zum 2:2.

Mit dem letzten Häuflein seiner Landesliga-Fußballer trat der TSV Grünwald beim FC Unterföhring an. Und man kann nicht einmal sagen, mit dem letzten gesunden Häuflein. Denn nach der Hiobsbotschaft vom Saison-Aus für die am Sprunggelenk verletzten Leon Sammer und Nick Starke (wir berichteten) mussten einige auf die Zähne beißen. „Heute haben mit Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner und Michael Hutterer vier angeschlagene Spieler durchgespielt“, verriet Trainer Sebastian Koch, dessen Team ein 2:2 (0:1) nach 0:2-Rückstand holte. Koch goutierte die Aufholjagd natürlich, er fand aber auch einen Kritikpunkt: „Das einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen kann, ist die Chancenauswertung. Wir hatten zwei, drei, vier Hundertprozentige, allein schon in der ersten Halbzeit.“ Sogar der so torgefährliche Marcel Kosuch ließ diesmal einige Möglichkeiten liegen, die vielleicht größte noch beim Stand von 0:0, als er sich im eins gegen eins stark gegen einen FCU-Innenverteidiger durchsetzte, aber an Torwart Lorenz Neff scheiterte. „Den hält er bravourös“, zollte Koch dem Schlussmann seinen Respekt.