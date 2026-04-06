„Moral bewiesen" – Grünwald punktet in Unterföhring

Vier angeschlagene Spieler beißen auf die Zähne. In der Nachspielzeit gelingt dem TSV Grünwald noch der späte Ausgleich zum 2:2.
Mit dem letzten Häuflein seiner Landesliga-Fußballer trat der TSV Grünwald beim FC Unterföhring an. Und man kann nicht einmal sagen, mit dem letzten gesunden Häuflein. Denn nach der Hiobsbotschaft vom Saison-Aus für die am Sprunggelenk verletzten Leon Sammer und Nick Starke (wir berichteten) mussten einige auf die Zähne beißen. „Heute haben mit Marco Bornhauser, Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner und Michael Hutterer vier angeschlagene Spieler durchgespielt“, verriet Trainer Sebastian Koch, dessen Team ein 2:2 (0:1) nach 0:2-Rückstand holte.
Koch goutierte die Aufholjagd natürlich, er fand aber auch einen Kritikpunkt: „Das einzige, was ich der Mannschaft vorwerfen kann, ist die Chancenauswertung. Wir hatten zwei, drei, vier Hundertprozentige, allein schon in der ersten Halbzeit.“ Sogar der so torgefährliche Marcel Kosuch ließ diesmal einige Möglichkeiten liegen, die vielleicht größte noch beim Stand von 0:0, als er sich im eins gegen eins stark gegen einen FCU-Innenverteidiger durchsetzte, aber an Torwart Lorenz Neff scheiterte. „Den hält er bravourös“, zollte Koch dem Schlussmann seinen Respekt.
So gingen die Hausherren in Front, nach einem Fehler von Min Park auf der linken Seite nahm Clovis Tokoro Tempo auf und versenkte die Kugel zum 1:0-Pausenstand für den FCU (32.). Einen Aufreger gab es noch kurz vor dem Halbzeitpfiff, als David Lucksch nach Kochs Ansicht rotwürdig gefoult wurde: „Da springt der ihm der Gegenspieler mit gestreckten Beinen rein.“ Eine Bestrafung blieb indes aus, es ging in Gleichzahl in den zweiten Durchgang, in dem die Grün-Weißen erneut Chancen liegen ließen, während die Hausherren einen Ballverlust von Bornhauser ausnutzten. TSV-Keeper Timon Körber konnte die Situation nur auf Kosten eines Strafstoßes klären, den Jakob Klaß zum 2:0 verwandelte (67.).
Doch die Grünwalder holten dank des von Koch so oft beschworenen Zusammenhalts noch einen Punkt. David Keller köpfte eine Ecke von Yannick Frey zum Anschluss ein (74.) und in der Nachspielzeit brachte der tapfer auf die Zähne beißende Hutterer einen langen Ball nach vorne, den der nicht gerade als Kopfball-Ungeheuer bekannte Lucksch von der Strafraumgrenze zum 2:2-Endstand einnickte (90.+4). „Das war ein Super-Laufweg von ihm“, lobte Koch den Schützen, allerdings nicht nur für diese Situation: „Lucksch hat eine ganz starke Leistung auf der Doppel-Sechs neben Hutterer gezeigt. Das Tor hat er sich verdient.“ Mit der Einstellung der Mannschaft war der Coach überhaupt zufrieden, weniger allerdings mit dem Ergebnis: „Wir haben absolut Moral bewiesen, auch wenn zwei Punkte in diesem Spiel zu wenig sind.“