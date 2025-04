Moral bewiesen! Grenchen gewinnt gegen Iliria mit 3-0

Mitrovic schickt Mbemba – Foto: Nevio Amgwerd

Nach dem verlorenen Spitzenspiel 3 Tage zuvor wollte der FC Grenchen heute gegen den FC Iliria eine Reaktion zeigen. Auch Iliria war nach der Niederlage zuletzt gegen den FC Subingen im heutigen Spiel bestrebt einen Sieg zu holen.

Der Schiedsrichter pfiff die Partie an und promt wurde es gefährlich. Bereits in der ersten Minute hatten die Grenchner die erste Chance und Diego Rodriguez Garcias präziser Schuss fand den Weg ins Tor zum 1-0. Ilria zeigte nur 2 Minuten später durch einen Freistoss wie gefährlich der Ligatopskorer Fitim Sadriji sein kann. Colin Bähler im Grenchner Tor konnte den Ball zur Seite parieren. Fitim Sadriji sah seinen nächsten Abschluss in der 18. Minute an der Torumrandung, bevor die Grenchner schnell umschalteten und danach durch den guten Abschluss von Robin Müller die Führung auf 2-0 erhöhen konnten.

Der FC Iliria hatte in dieser Phase des Spiels etwas Pech, da auch der nächste Schuss in der 23. Minute am Aluminium landete. Trotzdem kann man sagen, dass die Grenchner die Führung erarbeitet hatten. Erneut nur eine Minute später gab es die nächste Gelegenheit, diesmal wieder auf Seiten der Gastgeber. Jugoslav Mitrovic, der Winterneuzugabg aus Serbien, liess das Netz mit seinem Schuss bereits das 3. Mal zappeln. Das Spiel gestaltete sich in den nächsten Minuten etwas ruhiger, trotzdem gab es weiterhin viele Chancen. Es war ein schnelles Spiel mit zahlreichen Offensivaktionen, also für jeden Fussballfan ein unterhaltsames Spiel. Nach der Pause versuchten die Grenchner wieder Gas zu geben und sich weitere Chancen zu erarbeiten, jedoch ging nicht mehr ganz so viel auf wie noch in der 1. Halbzeit.