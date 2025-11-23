Moral bewiesen

Einfach war die Aufgabe für den VfR Mannheim bei der TSG Backnang nicht. Wie erwartet fand das Auswärtsspiel an der Murr auf einem ungewohnten Kunstrasenplatz statt. Für die technisch versierten Quadratestädter stellte die kleine, vereiste und schwer zu bespielende Fläche eine beachtliche Herausforderung dar. "Wir mussten unser Spiel ein wenig anpassen", erklärte VfR-Trainer Marcel Abele im Anschluss an die Partie. "Normalerweise spielen wir mit vielen flachen Pässen über das Zentrum, doch das war aufgrund der zahlreichen ‚Flipperbälle‘ nur schwer möglich." Unterm Strich konnten die Blau-Weiß-Roten trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes gut gelaunt die Heimreise antreten. Der 4:2 (2:2)-Auswärtssieg markierte den in dieser Saison bereits achten "Dreier" auf fremdem Territorium. "Ich muss vor der Moral dieser Mannschaft den Hut ziehen", lobte Abele vor allem den Kampfgeist und die Einstellung seines Teams.
Gleich zu Beginn des Spiels passten sich die Mannheimer den ungewohnten Rahmenbedingungen an und diktierten das Geschehen. Rasch mündeten die kurpfälzischen Offensivbemühungen in vielversprechende Torchancen; beispielsweise hämmerte Shaban Veselaj in der Anfangsphase das Leder gegen das Aluminium. Nach einer guten Viertelstunde war es schließlich so weit: Resultierend aus einem hohen Ballgewinn legte Alexander Esswein für Alexandru Paraschiv quer, der souverän zur bereits in der Luft liegenden Führung einschob (16.).
Vielleicht stellten sich Teile des mitgereisten Anhangs bereits auf einen entspannten Fußballnachmittag im winterlichen Schwabenland ein, doch wenige Zeigerumdrehungen später kippte die Partie. Bereits fünf Minuten nach Paraschivs erstem Treffer verwertete Backnangs Flavio Santoro einen Foulelfmeter zum Ausgleich (21.). Kurze Zeit später rutschte VfR-Innenverteidiger Alexander Mißbach weg und ermöglichte Fabijan Domic das 1:2 (25.). Nun stand der VfR vor einer kniffligen Situation: Auf der einen Seite rannten die Rasenspieler plötzlich einem Rückstand hinterher, auf der anderen Seite konnten sie auf dem holprigen Geläuf ihre spielerische Klasse nur schwer entfalten. Diese Begegnung, so viel stand fest, musste auch über den Kampf gewonnen werden.
Der Tabellenzweite nahm die Herausforderung an und stellte durch Paraschiv noch vor der Pause den Ausgleichstreffer her (43.). In dieser Aktion entpuppte sich Backnangs Klärungsversuch einer Mannheimer Flanke als Bumerang. Paraschiv konnte das Leder aus gut 16 Metern mit einem wuchtigen Volleyschuss in den Maschen versenken und noch vor dem Pausentee das 2:2 erzielen.
Nach Wiederanpfiff blieb der VfR am Drücker und hatte durch Esswein die Großchance auf das 3:2. Der ehemalige Bundesligaspieler wurde von Lennart Thum bedient, sein Abschluss zischte jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Eine gute Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit ließ der Teamkapitän jedoch seine gesamte spielerische Klasse aufblitzen und überwand den Keeper mit einem sehenswerten Schlenzer zum 3:2 (74.). Den Schlusspunkt setzte Paraschiv, der nach einem Querpass aus kurzer Distanz zum 4:2 (86.) vollendete und sich für seinen Hattrick feiern lassen durfte. "Der Jubel war danach natürlich grenzenlos", berichtete Abele über die Emotionen nach Abpfiff. "Wir haben bereits die Hinrunde mit 41 Punkten abgeschlossen und konnten nun zum Rückrundenauftakt wieder einen Dreier einfahren. Das ist sensationell", freute sich der VfR-Coach über den gelungenen Auftakt in die zweite Saisonhälfte.