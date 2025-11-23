Große Freude bei den Rasenspielern (blau-weiß-rot) nach ihrem 4:2-Sieg in Backnang. – Foto: Edmund Nohe/VfR

Moral bewiesen Oberliga Baden-Württemberg +++ Trotz schwieriger Bedingungen und Rückstand starten die Rasenspieler bei der TSG Backnang mit einem 4:2 (2:2)-Erfolg in die Rückrunde

Einfach war die Aufgabe für den VfR Mannheim bei der TSG Backnang nicht. Wie erwartet fand das Auswärtsspiel an der Murr auf einem ungewohnten Kunstrasenplatz statt. Für die technisch versierten Quadratestädter stellte die kleine, vereiste und schwer zu bespielende Fläche eine beachtliche Herausforderung dar. "Wir mussten unser Spiel ein wenig anpassen", erklärte VfR-Trainer Marcel Abele im Anschluss an die Partie. "Normalerweise spielen wir mit vielen flachen Pässen über das Zentrum, doch das war aufgrund der zahlreichen ‚Flipperbälle‘ nur schwer möglich." Unterm Strich konnten die Blau-Weiß-Roten trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes gut gelaunt die Heimreise antreten. Der 4:2 (2:2)-Auswärtssieg markierte den in dieser Saison bereits achten "Dreier" auf fremdem Territorium. "Ich muss vor der Moral dieser Mannschaft den Hut ziehen", lobte Abele vor allem den Kampfgeist und die Einstellung seines Teams.

Gleich zu Beginn des Spiels passten sich die Mannheimer den ungewohnten Rahmenbedingungen an und diktierten das Geschehen. Rasch mündeten die kurpfälzischen Offensivbemühungen in vielversprechende Torchancen; beispielsweise hämmerte Shaban Veselaj in der Anfangsphase das Leder gegen das Aluminium. Nach einer guten Viertelstunde war es schließlich so weit: Resultierend aus einem hohen Ballgewinn legte Alexander Esswein für Alexandru Paraschiv quer, der souverän zur bereits in der Luft liegenden Führung einschob (16.). Vielleicht stellten sich Teile des mitgereisten Anhangs bereits auf einen entspannten Fußballnachmittag im winterlichen Schwabenland ein, doch wenige Zeigerumdrehungen später kippte die Partie. Bereits fünf Minuten nach Paraschivs erstem Treffer verwertete Backnangs Flavio Santoro einen Foulelfmeter zum Ausgleich (21.). Kurze Zeit später rutschte VfR-Innenverteidiger Alexander Mißbach weg und ermöglichte Fabijan Domic das 1:2 (25.). Nun stand der VfR vor einer kniffligen Situation: Auf der einen Seite rannten die Rasenspieler plötzlich einem Rückstand hinterher, auf der anderen Seite konnten sie auf dem holprigen Geläuf ihre spielerische Klasse nur schwer entfalten. Diese Begegnung, so viel stand fest, musste auch über den Kampf gewonnen werden.