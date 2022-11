Moral bewiesen

Nach der ersten Niederlage in dieser Saison stand für die 2. Mannschaft des SV Sillenbuch ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Leinfelden an. Das Spiel startete denkbar ungünstig für den SVS. So hatte man zwar durch Nawid Iqbals Pfostentreffer nach zwei Minuten die erste Torchance des Spiels. Nichtsdestotrotz ging man bereits in der 3. Minute durch einen Konter in Anschluss an eine eigene Ecke in Rückstand. Der SVS erholte sich schnell und traf nach einer flachen Hereingabe von Jerry Nkamanyi durch Luis Berchez am langen Pfosten zum Ausgleich in der 12. Minute. Doch leider währte die Freude nicht all zu lange. Keine zwei Minuten später sorgte wieder ein Umschaltmoment für die Führung der Heimmannschaft. Die Sillenbucher hatten in der Folge mehr vom Spiel. Jerry Nkamanyi scheiterte jedoch wie zuvor Iqbal am Pfosten. Der Schiedsrichter verwehrte dem SVS einen eindeutigen Handelfmeter, und so dauerte es bis kurz vor der Pause, bis Nawid Iqbal den 2:2-Ausgleich erzielen konnte. In der 42. Minute legte Arwed Hesselschwert den Freistoß von Jannik Hintermaier per Kopf quer auf Iqbal, der nur noch einschieben musste.

Nach der Pause hatte das Team aus Sillenbuch mehr vom Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. In der 73. Minute nutzte Leinfelden ein Abstimmungsproblem in der Defensive des SVS zur schmeichelhaften 3:2-Führung. In der Folge drückte der SVS auf den Ausgleich und belohnte sich in der 82. Minute mit dem 3:3. Über die sehr agile rechte Seite spielten sich Emanuel Weiskopf und Jerry Nkamanyi durch, sodass der eingewechselte Krasimir Dimitrov nur noch platziert einschieben musste. Leider verpasste es der SVS, mehr als einen Punkt aus Leinfelden mitzunehmen. Dennoch kam man nach drei Rückständen jeweils zurück und bewies so eine große Moral.