„Moppes“ Petz ist neuer Torwarttrainer beim TSV Schott Mainz

Ein Bild aus Eintracht-Zeiten: Manfred „Moppes“ Petz (links) mit Torwart Kevin Trapp nach der Europapokal-Partie gegen Benfica Lissabon im April 2019. – Foto: Arne Dedert/dpa (Archiv)

Mainz. Einen prominenten Namen für die Trainerbank, einen schmerzlichen Abgang und zwei Neuzugänge gibt der TSV Schott Mainz bekannt. Manfred „Moppes“ Petz ist neuer Torwarttrainer bei den Oberliga-Fußballern. Nach 18 Jahren im Tor von Mainz 05 und einem Jahrzehnt als Torwarttrainer bei Eintracht Frankfurt bringt der 65-Jährige jede Menge Erfahrung und Meriten mit.

Wer der schmerzhafte Abgang beim TSV ist, wie die beiden Neuzugänge heißen und welche Pläne Petz in Mainz noch hat, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.