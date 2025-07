Moosinnings Super-Start

3:1 gegen Absteiger Garching – Sieg in Unterzahl nach Meiers Platzverweis

Mit einem echten Kracher startete der FC Moosinning in die Bezirksligasaison. Zum Auftakt gastierte kein Geringerer als Landesligaabsteiger VfR Garching. Nach der Rückkehr in die Nord-Staffel wartete damit gleich ein erster Härtetest auf die Gelb-Schwarzen. Das Trainergespann um Chris Ball und Freddy Obermeier schickte mit Tobi Killer, Maxi Völke, Max Siebald und Nicolai Brugger gleich vier Neuzugänge in die Startelf. Und Moosinning siegte klar 3:1 (1:1).

Die neuformierte Startelf hatte zunächst noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen und musste nach nur einer Minute den ersten Dämpfer hinnehmen. Eine Freistoßflanke köpfte Mateus Hones noch aus der Gefahrenzone. Der zweite Ball landete bei Gästekapitän Oliver Stefanovic. Mit dem zweiten Ballkontakt setzte er das Spielgerät neben den Pfosten zur frühen Garchinger Führung, 0:1.

Es dauerte eine Weile, bis der FCM besser ins Spiel fand und erste offensive Akzente setzen konnte. Die erste Chance gehörte dann David Kamm. Ein Garchinger Verteidiger köpfte das Spielgerät unfreiwillig in den Lauf von Kamm, der alleine auf Torwart Dietrich zulief und scheiterte. Fünf Minuten später aber machte er es dann besser. Ein schön vorgetragener Angriff aus der eigenen Abwehrreihe landete bei Max Siebald, der bis zur Grundlinie durchgehen konnte. Seine Hereingabe verwertete David Kamm zum Ausgleich, 1:1 (15.). Den Torschrei auf den Lippen hatten die Moosinninger Fans bei der nächsten Aktion. Eine Killer-Ecke köpfte Abwehrriese Nicolai Brugger an den Pfosten.

Die zweite Hälfte began etwas gemächlicher. Nach 67 Minuten aber der Führungstreffer für die Hausherren. Eine Hereingabe von Fabi Ulitzka landete bei Toaddy Auerweck. Dessen Versuch konnte Dietrich noch parieren, aber Häusler stand goldrichtig und staubte zur 2:1-Führung ab.

Der FCM blieb auch im weiteren Verlauf das Oberhaupt und dominierte die Partie. Doch dann ein Schock. Nach einem Foulspiel vom starken Felix Meier entschied Schiedsrichter Fabian Balasch auf Notbremse und zückte die rote Karte (79.). Eine sehr zweifelhafte Entscheidung aus Moosinninger Sicht.

Die Gäste aus Garching tauchten nur ein Mal in Person von Luiz Landler vor Aaron Siegl auf. Doch der Assistent hatte die Fahne oben. Den Schlusspunkt setzte aber wieder die Ball-Elf. Nach einer Ecke konterte Max Siebald vom eigenen Strafraum, bis er vor dem Gästekeeper stand und legte mustergültig quer auf Chris Häusler, der zum 3:1 einschob. Dann war Schluss und der FCM kann die ersten drei Punkte auf die Habenseite verbuchen.