Moosinnings Pleite gegen Schlusslicht wegen eines Missverständnisses? Zwei FCM-Spielerinnen verletzt

Moosinning – Für etliche Fußballteams hat die Winterpause schon vorzeitig begonnen. So fiel die Bezirksliga-Partie des FC Finsing beim SV Ostermünchen ins Wasser. In der A-Klasse wurden die Derbys zwischen dem SC Kirchasch und der BSG Taufkirchen sowie dem SV Walpertskirchen und dem FC Lengdorf abgesagt. Aufgrund eines Todesfalls wurde auch die Partie des SV Eichenried beim FCA Unterbruck verlegt. Alle drei Partien finden nun am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr statt. In der Kreisklasse konnten der FC Türkgücü Erding und der FC Hohenpolding nicht spielen. Ausgefallen sind auch folgende A-Klassen-Spiele: SV Walpertskirchen 2 gegen SpVgg Eichenkofen (A 7) sowie SC Kirchasch 2 gegen BSG Taufkirchen 2 (A 8). Anders war es bei den Frauen.

Moosinninger Coach Steingasser: „Wir haben protestiert – wollten eigentlich das Spiel abbrechen“

Denn da kassierten die Fußballerinnen des FC Moosinning eine 0:4-Niederlage beim bisherigen Kreisliga-Schlusslicht SpVgg Wolfsbuch/Zell. „Eigentlich hätte das Spiel ins neue Jahr verlegt werden sollen, aber das hat uns der BFV verboten“, ärgerte sich Trainer Daniel Steingasser. Trotz der irregulären Platzverhältnis habe der Schiedsrichter entschieden, das Spiel auf dem Schneeboden anzupfeifen. Spielgruppenleiterin Birgit Schauer wehrt sich allerdings: "Der FC Moosinning hat bei mir aktuell nicht wegen einer Verlegung angefragt." Vermutlich sei das ein Missverständnis gewesen. "Bei der ersten Verlegung damals im September hatte ich gesagt, sie sollen es dieses Jahr noch spielen.´", erklärt Schauer. Sie vermutet, dass der FCM dies wohl als MUSS interpretiert habe. "Aber wenn es witterungsbedingt Ende November nicht mehr geht, dann geht es nicht. Und dann muss man auch nicht mehr spielen", so Schauer.