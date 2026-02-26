Moosinninger Trainerduo verlängert vorzeitig die Verträge

Der FC Moosinning darf sich freuen. Die Trainer der Ersten bleiben über die Saison hinaus. – Foto: Marc Marasescu

Das Trainergespann des Bezirksligisten bleibt über die Saison hinaus. Der Verein setzt damit ein klares Zeichen für Stabilität und Kontinuität.

Beim Fußball-Bezirksligisten FC Moosinning setzt man weiterhin auf Kontinuität. Die Trainer der ersten Mannschaft, Chris Ball und Freddy Obermaier, haben ihre Verträge vorzeitig verlängert. Damit bleibt das bewährte Trainerduo auch über die laufende Saison hinaus an der Seitenlinie und führt den eingeschlagenen Weg konsequent fort.

Der FCM-Vorsitzende Karl Thumbs zeigt sich sehr erfreut über die Einigung: „Wir sind froh, dass wir mit Chris und Freddy verlängern konnten. Die beiden entwickeln unsere Mannschaft sportlich hervorragend weiter und sind darüber hinaus auch menschlich ein absoluter Gewinn für den Verein – sie sind für uns Gold wert.“