Moosinninger Riesenschritt Richtung Landesliga

Siebald Relegation Ergolding Moosinning Foto Alfred Brumbauer.jpg – Foto: Alfred Brumbauer

Der FC Moosinning hat das Hinspiel der Relegation zur Landesliga beim FC Ergolding mit 3:1 gewonnen.

Die Fußballer des FC Moosinning haben nach dem Hinspiel der zweiten und entscheidenden Relegationsrunde zur Landesliga eine hervorragende Ausgangsposition. Vor 993 Zuschauern gewann der FCM beim FC Ergolding 3:1 (1:1) und geht damit mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel am Samstag um 18 Uhr in Moosinning.

Die Partie begann zunächst besser für die Niederbayern. Bereits nach 13 Minuten tauchte Aziz Ouro Agrignan alleine vor Moosinnings Schlussmann Aaron Siegl auf, doch der FCM-Keeper reagierte glänzend und verhinderte den frühen Rückstand mit einer starken Parade. Wenige Minuten später war er allerdings machtlos. Der starke Agrignan ließ Felix Meier mit einem Übersteiger stehen und bediente Tobias Bruckmeier im Rückraum. Dieser setzte noch einen Haken und schob zur verdienten 1:0-Führung für Ergolding ein.

Moosinning zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und arbeitete sich in die Partie. Ein direkter Freistoß von Max Siebald strich nur knapp über die Latte, wenig später segelte eine gefährliche Hereingabe des Mittelfeldspielers an Freund und Feind vorbei. Der Ausgleich fiel schließlich nach einer Ecke von Tobias Killer, die Thomas Huf unglücklich ins eigene Tor beförderte.

Kurz vor der Pause hätten die Gastgeber allerdings erneut in Führung gehen können. Moritz Breuer setzte Torjäger Rocco Schmidleitner stark in Szene, doch dieser hob den Ball am herausstürmenden Siegl und knapp auch am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Moosinning deutlich verbessert. Zunächst verpasste Mo Abdane per Kopf, ehe sowohl Maxi Lechner als auch Mo Abdane eine scharfe Hereingabe von Maxi Völke knapp verfehlten. Völke war kurz zuvor für den verletzten Marco Esposito ins Spiel gekommen.

Doch auch Ergolding blieb gefährlich. Im Zusammenspiel der Agrignan-Brüder flankte Abdel auf Aziz Ouro Agrignan, der den Ball knapp am Tor vorbeidrückte. Die größte Chance zur erneuten Führung vergaben die Hausherren dann wenig später: Aziz Ouro Agrignan kam aus drei Metern völlig frei zum Abschluss, traf jedoch nur die Unterkante der Latte – die Führung für Ergolding wäre in dieser Szene fast zwingend gewesen.

Nach der Trinkpause übernahm der FCM endgültig das Kommando. Maxi Lechner setzte stark nach und brachte den Ball zu Mo Abdane, der die Kugel präzise neben den Pfosten zur 2:1-Führung einschob. Die Gäste blieben weiter am Drücker und legten wenig später nach. Erneut war Lechner beteiligt, der auf Völke zurücklegte. Der Mittelfeldspieler zog aus rund 25 Metern direkt ab und jagte den Ball mit einem sehenswerten Schuss zum 3:1 in die Maschen.

In der Schlussphase versuchte Ergolding zurückzukommen. Rocco Schmidleitner setzte einen Abschluss über das Tor, zudem verfehlte Oliver Steil nach einer Freistoßflanke knapp. Der FC Moosinning brachte den verdienten Auswärtssieg aber souverän über die Zeit und reist nun mit einem komfortablen Vorsprung ins Rückspiel. Dennoch ist man sich beim FCM bewusst, dass erst die Hälfte geschafft ist und die Ergoldinger am Samstag nochmals alles versuchen werden, das Duell zu drehen.

flo