Moosinninger Reserve muss in Relegation – Lengdorf hofft auf direkten Klassenerhalt

Bei Lengdorf lief überraschend Spielertrainer Gianfranco Soave mit auf. „Ich war in der Rückrunde nur in drei Kurzeinsätzen auf dem Feld, aber jetzt musste auch noch unser Kapitän Martin Lechner passen, denn da kommt Nachwuchs“, klärte der 43-jährige auf. Dass er nach fünf Spielzeiten den FCL mit dem vorzeitigen Klassenerhalt verlassen will, das machte der „Baresi“ deutlich, denn seine Zweikampfquote war beeindruckend.

Moosinning – Das Schneckenrennen im Abstiegskampf der Kreisliga 2 fand im Derby zwischen dem FC Moosinning 2 und dem FC Lengdorf seine Fortsetzung. Das 1:1 (0:0) bedeutet für die Gäste das vierte Remis bei einer Niederlage in nunmehr fünf Spielen. Die Gastgeber müssen nach zwei verlorenen Zähler in die Abstiegsrelegation, der FCL kann sich noch retten.

Es wurde Fußball gearbeitet und um jeden Zentimeter gekämpft. Der sehr gute Schiri Pascal Lau sorgte dafür, dass alles im Rahmen blieb, und die Akteure machten es ihm auch nicht zu schwer. Nennenswerte Möglichkeiten blieben sehr überschaubar. Nach neun Minuten konterte der FCM über Benedikt Thumbs, nach dessen Hereingabe konnten FCL-Keeper Johannes Preis und ein Verteidiger gegen Sebastian Michalak klären. Nach dem Laufduell mit Thumbs musste Lengdorfs Moritz Holzner mit seiner alten Verletzung Platz machen für Alexander Kiefinger. In der 17. Minute gab’s Freistoß für Lengdorf, zentral und etwa 20 Meter vorm FCM-Kasten. Soave tippte an, und Simon Nußrainers Flachschuss konnte FCM-Keeper Tobias Pfanzelt gerade noch mit dem Fuß abwehren. Kurz vor der Pause zwang ihn Maximilian Mayer zu einer weiteren Fußabwehr.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel das 1:0 für Moosinning, als Lengdorf einen weiten Ball nicht klären konnte, und Christoph Kollmannsberger seinen Größenvorteil nutzte und einköpfte. Die Partie bekam immer mehr Dynamik, aber beide Parteien überboten sich in puncto Unentschlossenheit am gegnerischen Strafraum. Nach 80 Minuten ein weiter Freistoß von Soave, und zwei Lengdorfer versuchten vorm FC-Keeper vergeblich an den Ball zu kommen. Den bekam der sonst bei hohen Bällen sehr sichere Tobias Pfanzelt nicht richtig zu fassen, und so rollte die Kugel über die Linie. Georg Reiter war wohl mit der Fußspitze noch dran. In der dritten Minute der Nachspielzeit jagte Thumbs einen Freistoß aus guter Position in die Mauer, dann war Schluss

Stimmen zum Spiel:

Gianfranco Soave (Trainer Lengdorf): „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir kompakt stehen, fleißig verschieben, die Räume eng machen und immer wieder Nadelstiche setzen. Das ist uns teilweise gelungen, es ist uns aber schwergefallen, Torchancen zu kreieren. Wir hatten vorm Spiel personell nochmal nachlegen müssen, da sich bei Kapitän Martin Lechner Nachwuchs angekündigt hatte. Unterm Strich, glaube ich, ist das Unentschieden gerecht. Wir hatten vielleicht etwas mehr Spielanteile, aber Moosinning ist auch immer wieder gefährlich geworden. Der Punkt nützt uns sicher mehr als dem Gegner, vielleicht wird er noch Gold wert. Der Familie Lechner wünschen wir, dass das Kind gesund zur Welt kommt.“

Matthias Eschbaumer (Co-Spielertrainer Moosinning II): „Es war, wie immer gegen Lengdorf, eine sehr kämpferische Partie, mit vielen ekligen Situationen und Standards, die du verteidigen musst, aber unfair oder überhart war das Spiel nie. Das 1:0 musst du dann einfach verwalten oder sogar einen zweiten Treffer nachlegen. Wir lassen uns dann verunsichern, bringen Unruhe rein, und das Gegentor ist katastrophal bitter gelaufen. Wie der Ball endgültig reingegangen ist, ob da überhaupt noch irgendwer dran war, ich hab’s von meinem Platz an der Bank überhaupt nicht gesehen.“