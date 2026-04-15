Moosinning will gegen Fatih Ingolstadt auf Rang vier klettern

FC Moosinning gegen SV Walpertskirchen – Foto: Christian Riedel

„Das ist wahrscheinlich das schwerste Spiel des Jahres. Da kann man im Vorfeld reden, was man will, aber die Gefahr bleibt, dass man so ein Team unterschätzt“, sagt Moosinnings Trainer Christoph Ball vor der Partie gegen den Tabellenletzten, der in 23 Spielen noch keinen einzigen Punkt gewinnen konnte und jetzt schon als Absteiger praktisch feststeht. Augenscheinlich geht es für die Gelb-Schwarzen nur um die Höhe des Sieges, doch Ball warnt: „Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen und müssen mit der gleichen Intensität auf den Platz kommen wie zuletzt am Wochenende.“

Geht doch noch etwas in Richtung Aufstiegsplätze beim FC Moosinning ? Die Mannschaft von Trainer Christoph Ball bestreitet am heutigen Mittwoch um 18.15 Uhr das Nachholspiel in der Bezirksliga Nord gegen Schlusslicht FC Fatih Spor Ingolstadt und könnte mit einem Dreier auf Rang vier klettern.

Da gelang Moosinning ja ein durchaus verdienter 3:0-Erfolg gegen den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen – ein Spiel, mit dem Ball sehr zufrieden war: „Da haben wir mal wieder unser wahres Gesicht gezeigt, wobei auch die personellen Umstellungen gegriffen haben. Das war unterm Strich der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben im gesamten Spiel nicht viel zugelassen und die Außenverteidiger haben sehr gut angeschoben.“

Gerade mal sechs Punkte liegt Moosinning hinter Walpertskirchen zurück. Mit einem Sieg heute, könnte der Rückstand also halbiert werden, sodass in den dann noch fünf verbleibenden Runden ein spannendes Finish denkbar wäre. „Erst einmal müssen wir mit Demut auf den Platz gehen“, so Ball, der sich noch gut an das Hinspiel erinnert, als seine Mannschaft mit 0:1 hintenlag und am Ende gerade mal ein 3:1-Erfolg zu Buche stand.

Stammkeeper Aaron Siegl steht auch heute aufgrund seiner Verletzung nicht zur Verfügung, sodass erneut Daniel Auerweck den Platz zwischen den Pfosten einnehmen wird. Felix Meier und Mateus Hones befinden sich im Aufbautraining, sind aber noch keine Option, dagegen sollte bei Maximilian Völke trotz eines Schlages auf die Wade der Einsatz gesichert sein, während Lukas Winhart erst wieder am Donnerstag ins Training einsteigen wird. Sicher nicht dabei ist der beruflich verhinderte Maximilian Siebald, dafür rücken die Youngsters Maximilian Reisinger und Luca Stampfl nach.Tipp: 5:1 für Moosinning.