Moosinning trifft auf torhungrigen Tabellennachbarn Saaldorf "Es könnte ein richtig gutes Spiel"

Moosinning – Drei Siege und zuletzt zwei Unentschieden stehen beim FCM zu Buche. „Wir haben in Waldperlach zwar unsere Serie gehalten, aber eigentlich zwei Punkte liegenlassen“, blickt Trainer Christoph Ball zurück. Er ist aber mit der Entwicklung seines Teams zufrieden. „Wir haben uns die vergangenen Wochen stabilisiert, alle arbeiten gut in der Rückwärtsbewegung und die Abwehr hat eigentlich gar nicht so viel zu tun.“

Das könnte heute anders werden. Saaldorf hat nämlich bislang neun Tore mehr erzielt als die Gelb-Schwarzen. Ligazweiter in der Torjägerliste ist Michael Hauser mit neun Treffern, seine Sturmkollegen Markus Rehrl und Stefan Schreyer haben je viermal getroffen – ebenso oft wie Felix Großschädel, einer der torgefährlichsten Verteidiger der Liga. „Da haben wir mit unserem Kapitän und Abwehrchef Johannes Volkmar aber auch einen mit vier Treffern“, hält Ball dagegen.

4:0 gegen Finsing und 3:0 gegen Rosenheim gewann Saaldorf zuletzt zuhause. Die bisherigen 25 Saisontreffer verteilen sich auf sieben Schützen. Bei Moosinning waren an den 16 Toren neun Mann beteiligt, aber nur Thomas Auerweck setzt sich mit vier Treffern etwas ab.

„Wir haben einige mit Grippe und Verletzungen, aber immer noch genügend für ein ordentliches Spiel“, berichtet Pascal Ortner. Die dritte Saison ist der Oberösterreicher in Saaldorf Trainer „und bemüht sich sprachlich etwas anzupassen“, erzählt er nicht ganz ernst gemeint.