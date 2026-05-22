Moosinning spielt, Deggendorf trifft – FCM liegt ein Tor zurück

Einen schweren Stand hatten die Moosinninger Felix Meier (l.) und Maximilian Siebald (2.v.r.) gegen die Deggendorfer Andras Mityko (2.v.l.) und Luca Frank. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Im Relegationshinspiel gegen die SpVgg Deggendorf aus Niederbayern hatten die Oberbayern das Nachsehen. Zum Rückspiel am Samstag braucht es eine Leistungssteigerung.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und übernahmen sofort das Kommando. Bereits nach sechs Minuten drehte sich Marco Esposito stark um seinen Gegenspieler, doch ein Verteidiger rettete für den bereits geschlagenen Torwart auf der Linie. Nur zwei Minuten später waren erneut Esposito und Kapitän Stefan Haas im Mittelpunkt, brachten den Ball aus aussichtsreicher Position aber ebenfalls nicht im Tor unter.

Moosinning – Der FC Moosinning hat das Hinspiel der Relegation zur Landesliga gegen die SpVgg GW Deggendorf knapp mit 1:2 verloren. Vor allem in der Anfangsphase präsentierten sich die Gelb-Schwarzen spielbestimmend, mussten sich am Ende aber einer jungen und technisch starken Deggendorfer Mannschaft geschlagen geben. Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag um 16 Uhr in Deggendorf.

Ausgleichstreffer wird aberkannt

Moosinning blieb klar tonangebend. Mo Abdane scheiterte nach einer Flanke von Max Siebald freistehend vor dem Tor, wenig später wurde auch ein Kopfball von Youngster Elias Faust noch von der Linie gekratzt. Trotz der Vielzahl an Chancen fiel der Treffer jedoch auf der anderen Seite. Nach 24 Minuten spielten die Gäste den Ball geschickt in die Tiefe und legten quer, wo Matthias Mittig am zweiten Pfosten freistehend zur Deggendorfer Führung einschob.

Der vermeintliche Ausgleich durch Esposito wurde in der 35. Minute wegen Abseits aberkannt. Deggendorf blieb vor allem im Umschaltspiel brandgefährlich und nutzte wenig später den nächsten Konter. Über die Außenbahn kam erneut eine Hereingabe in den Strafraum, die Lukas Semmler stark behauptete. Mit dem Rücken zum Tor drehte er sich um seinen Gegenspieler und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Ein echter Kampf zum Spielende

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Moosinning hatte viel Ballbesitz, biss sich an der stabilen Defensive der Gäste aber immer wieder die Zähne aus. Gleichzeitig blieb Deggendorf mit schnellen Gegenangriffen gefährlich. Die erste gute Gelegenheit der zweiten Halbzeit gehörte dennoch dem FCM. Einen Freistoß von Tobias Killer verlängerte Nico Brugger per Kopf, doch der Gästekeeper reagierte glänzend.

In der 65. Minute fiel schließlich der verdiente Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß kam erneut Brugger zum Kopfball, den der Torwart zunächst noch parieren konnte. Stefan Haas stand jedoch goldrichtig und staubte zum 1:2 ab. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Deggendorf mit der besseren Ausgangslage

Die Gäste hätten den Vorsprung ausbauen können, als der eingewechselte Roman Artemuk Aaron Siegl umkurvte, anschließend aber nur das Außennetz traf. Auch Mittig verzog knapp am langen Pfosten, während Felix Rem eine scharfe Hereingabe nur um Zentimeter verpasste. Auf der anderen Seite setzte Mateus Hones einen Freistoß knapp neben den Pfosten, und Haas köpfte kurz vor Schluss auf das Tordach.

So nimmt die SpVgg GW Deggendorf einen knappen Vorsprung mit ins Rückspiel. Für den FC Moosinning ist vor dem zweiten Duell am Samstag aber weiterhin alles möglich. Für Samstag ist zudem ein Fanbus organisiert. Eine Anmeldung ist bei Flo Huber oder per Direktnachricht an den Instagram-Account des FC Moosinning möglich.