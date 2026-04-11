Moosinning setzt sich früh ab und dominiert Heimspiel

Der FC Moosinning III zeigte am Freitag vor 34 Zuschauern eine souveräne Vorstellung gegen die SG Hohenpolding/Neufraunhofen IV. Bereits in der 2. Minute brachte Sebastian Michalak die Gastgeber in Führung. Die Antwort folgte postwendend: Kilian Franke erzielte in der 5. Minute den schnellen Ausgleich.

In der Folge übernahm Moosinning klar die Kontrolle. Patrick Hiel traf in der 35. Minute zum 2:1, bevor Zeno Fendt nur vier Minuten später auf 3:1 erhöhte. Kurz vor der Pause sorgte Florian Huber mit dem 4:1 bereits für die Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren das Geschehen und ließen kaum Chancen zu. In der 58. Minute setzte erneut Florian Huber mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Die Gäste fanden in der zweiten Halbzeit keine Mittel mehr, um das Spiel noch einmal spannend zu gestalten.