Moosinning setzt Erfolgsserie fort – Flo Jakob wechselt nach Taufkirchen

Noch zwei Punkte auf Platz drei nach dem 3:0-Sieg gegen Bad Endorf im letzten Heimspiel. Mit viel Selbstvertrauen geht es jetzt zum Saisonfinale in Saaldorf.

Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Bad Endorf konnte der FC Moosinning die Erfolgsserie der letzten Wochen fortsetzen und den Rückstand auf Tabellenplatz drei vor dem letzten Saisonspiel auf zwei Punkte verkürzen. Gleichzeitig sorgte die Mannschaft dafür, dass Flo Jakob, der nach sechs Jahren Moosinning zu seinem Heimatverein Taufkirchen zurückkehrt, einen würdigen Abschied auf dem Platz feiern durfte und im Anschluss an die Partie auch noch bis tief in die Nacht hinein gebührend verabschiedet wurde.

U19-Akteur Stephan Mayer durfte von Beginn an im Mittelfeld ran und er machte seine Sache neben Routinier Stefan Haas sehr gut. Den Gästen merkte man an, dass sie die Punkte im Kampf um die Relegationsplätze dringend benötigen und sie waren es auch, die den Führungstreffer auf dem Fuß hatten. In der 9. Minute leitete Christoph Ganserer einen schnell ausgeführten Freistoß direkt weiter auf Christian Heinl, der die Kugel frei vor dem Tor links vorbei setzte. Besser machte es kurz darauf auf der Gegenseite Haas, der den Ball nach Zuspiel von Chris Häusler aus gut zwanzig Metern links oben im Winkel versenkte.

Endorf ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte weiter forsch nach vorne. Giggs Ball klärte nach einer Hereingabe von rechts mit letztem Einsatz vor einem Angreifer, und Jakob Trebesius setzte die Kugel links vorbei. Die größte Möglichkeit hatten die Endorfer in der 41. Minute, als Sebastian Brandl eine Hereingabe von Christian Heinl an die Unterkante der Latte köpfte, der Ball aber kurz vor der Linie aufsprang und Moosinnings Keeper Aaron Siegl anschließend zur Stelle war.