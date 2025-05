Moosinning kassiert derbe Pleite – Saaldorf siegt nach Neun-Tore Partie

In der 15. Minute spielten die Gastgeber über links erneut schnell in die Spitze, und die anschließende Hereingabe köpfte erneut Hafner unhaltbar zum 3:0 ein. Die Partie schien entschieden, doch in der 19. Minute meldete sich Moosinning zurück. Einen Schuss von Mateus Hones ließ Keeper Thomas Kern nach vorne abprallen, Chris Häusler scheiterte im Nachschuss, doch Maxi Lechner drückte den Ball im dritten Versuch über die Linie.

Irre Aufholjagd führt zum zwischenzeitlichen Ausgleich

Im Gegenzug hätte Saaldorf erhöhen können, aber ein Kopfball von Stefan Pöllner prallte von der Querlatte zurück ins Feld. In der 25. Minute war Moosinning endgültig zurück im Spiel. Ante Basic legte in die Gasse zu David Kamm, dieser passte quer und Chris Häusler schloss zum 2:3 ab. Und wiederum nur drei Minuten später stand es in dieser verrückten Partie 3:3. Hones drang über links in den Strafraum ein, sein Gegenspieler ließ ihn über die Klinge springen, und der Schiri entschied folgerichtig auf Strafstoß. David Kamm legte sich die Kugel zurecht und verwandelte sicher zum 3:3.

In der 60. Minute tauchte Stefan Hafner halblinks allein vor Auerweck auf, umkurvte ihn, setzte den Ball aus spitzem Winkel aber an den Pfosten. Eine Minute später machte es Hafner nach einem Solo über den halben Platz besser und versenkte die Kugel aus halblinker Position im kurzen Eck.

Sebastian Hafner setzte seine Toregala fort

Auf Moosinninger Seite lief nun nach vorne gar nichts mehr zusammen, und so durfte Hafner nach einem missglückten Rettungsversuch von Fabi Ulitzka in der 70. Minute seinen dritten Treffer zum 5:3 bejubeln. Saaldorf spielte die Partie abgeklärt zu Ende, und in der Nachspielzeit versenkte Robert Deyl einen Schuss aus 20 Metern links unten zum 6:3-Endstand.