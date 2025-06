Moosinning II empfängt Eichenried: "Gehen von voller Kapelle aus"

Der FCM will seinen Platz in der Kreisliga verteidigen, der SV Eichenried möchte nach einer Saison Kreisklasse wieder hoch. „Ich war mir sicher, wenn Moosinning in die Relegation kommt, treffen wir aufeinander.“ Aus Eichenrieds Trainer Süleyman Uzun sprüht die Vorfreude nur heraus, „denn eine bessere Spielpaarung gibt es gar nicht“. Neben Moosinning, 13. der Kreisliga, war noch Nandlstadt als Zwölfter im Lostopf. Die treffen im Freisinger Duell auf Marzling, Vize der Kreisklasse 3.

Vergangene Saison musste der SVE nach zwei Jahren Kreisliga runter und hat in der Kreisklasse 4 hinter Mit-Absteiger Moosen eine stabile Saison gespielt. „Mindestziel war die Aufstiegsrelegation“, bestätigt der Trainer, „und wenn es jetzt auch noch dieses Derby ist, was will man mehr“. Und dann nimmt der „Sülo“ Dampf vom Kessel: „Wenn’s nicht reicht, ist es keine Tragödie, dann probieren wir es nächste Saison wieder.“

Große Unterstützung beider Fanlager wird erwartet

Nur gut vier Kilometer trennen die Protagonisten dieses Moosinninger Gemeindederbys, und nach Finsing sind es von beiden Ortschaften aus auch nur rund zehn Kilometer. Da sollten entsprechend große Fanscharen aus beiden Lagern keine Überraschung sein.

Auf entsprechende Unterstützung von den Rängen hofft auch FCM-Spielertrainer Manuel Gröber. „Der Klassenniedrigere, der nach oben strebt, hat sich mit mehr Saisonsiegen Selbstvertrauen aufgebaut“, weiß auch Gröber. „Wir haben uns zuletzt auch ganz gut geschlagen, und daran müssen wir anknüpfen.“ Er will nichts beschreien, „aber vor dem Abschlusstraining am Dienstag waren 18 Mann einsatzbereit“. Auch Uzun geht „von voller Kapelle aus, angeschlagen oder so ähnlich gibt’s nicht vor so einem Spiel“.

„Nur zwei sind übrig, aber Filmmaterial von damals gibt’s genug.“

Eichenrieds-Trainer Süleyman Uzun über die Begegnung 2022

Dieses Duell hat auch seine Vergangenheit. Beide Clubs sind 2022 gemeinsam aufgestiegen, Eichenried direkt nach einem 1:0-Sieg am viertletzten Spieltag in Moosinning vor 650 Zuschauern, der FCM über die Relegation. „Bei uns sind von damals noch sehr viele dabei“, weiß Gröber. Uzun, selbst erst zur Kreisliga zum SVE gekommen, meint: „Nur zwei sind übrig, aber Filmmaterial von damals gibt’s genug.“

Tipp: Entscheidung frühestens nach Verlängerung