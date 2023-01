Moosinning glänzt bei Tagblatt-Masters HALLENFUSSBALL

Einen tollen Auftritt legte bei den Freisinger Masters der einzige Vertreter des Landkreises Erding hin: Der FC Moosinning landete nicht nur auf Rang drei, was ihm 200 Euro für die Mannschaftskasse brachte.

Freising/Moosinning – Die Freisinger Luitpoldsporthalle war fest in Attachinger Hand: Die Bezirksliga-Fußballer des BCA haben das Freisinger Tagblatt-Hallenmasters gewonnen – mit einem dramatischen und emotionalen 4:3-Finalsieg gegen Gastgeber SE Freising. Die 800 Euro Siegprämie war zur Hälfte für die Attachinger Party im Nachtcafe reserviert – die andere erhielt Spieler Didier Nguelefack, der damit in der Heimat in Kamerun einen Brunnen bauen möchte.

Einen tollen Auftritt legte aber auch der einzige Vertreter des Landkreises Erding hin: Der FC Moosinning landete nicht nur auf Rang drei, was ihm 200 Euro für die Mannschaftskasse brachte. Yannick Sassmann wurde mit vier Treffern auch als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet, was weitere 50 Euro in die Kasse spülte.

Die Moosinninger mussten sich in der Vorrunde lediglich Fatih Ingolstadt geschlagen geben. Gegen den SVA Palzing, den MSV Bajuwaren und den FCA Unterbruck feierte der Bezirksligist dann sichere Siege und löste das Ticket fürs Halbfinale. Dort wartete dann der große Favorit Freising, doch die Moosinninger spielten äußerst diszipliniert und ließen keine Chancen zu. 53 Sekunden vor Schluss kassierten sie aber eine Zwei-Minuten-Strafe. Beim Abpfiff stand es immer noch 0:0.

Das Regelwerk wollte es, dass in der Verlängerung statt 4 gegen 4 nun 3 gegen 3 gespeilt wurde. Wegen der Strafe hieß das für den FCM: 63 Sekunden lang zwei Feldspieler. Die bange Zeit hatte der FCM gerade überstanden, da gelang Staas Mitko nach einem schnell ausgeführten Freistoß und einem Pass von Felix Günzel doch noch das Golden Goal für Freising. „Das war extrem ärgerlich, weil wir besser waren. Wir sind auch an unserer schlechten Chancenauswertung gescheitert“, sagte FCM-Trainer Christoph Ball danach.

Ebenfalls ärgerlich: Sowohl Fatih Ingolstadt als auch Vatanspor Freising waren zu ihren Platzierungsspielen nicht mehr angetreten. Sie hatten die Halle durch die Hintertür verlassen. Der FCM wurde dadurch kampflos Dritter. (pir/ms)

Die Ergebnisse

Moosinnings Vorrunde

FCA Unterbruck - Fatih Ingolstadt 0:3

FC Moosinning - SVA Palzing 3:1

MSV Bajuwaren - FCA Unterbruck 2:2

Fatih Ingolstadt - FC Moosinning 2:1

SVA Palzing - MSV Bajuwaren 2:2

FC Moosinning - FCA Unterbruck 2:0

SVA Palzing - Fatih Ingolstadt 1:3

MSV Bajuwaren - FC Moosinning 2:4

FCA Unterbruck - SVA Palzing 0:3

Fatih Ingolstadt - MSV Bajuwaren 4:2

1. Fatih Ingolstadt 4 12:4 12