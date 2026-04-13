Moosinning gewinnt Lokalderby – Youngster trifft doppelt

Die Reaktionen nach dem 1:0 durch Christian Häusler (nicht auf dem Bild) sieht man auf dem Foto bei (v.l.) xx, Marius Orthuber, dem jubelnden Mohamed Abdane, Marco Esposito und Florian Rauch. – Foto: Christian Riedel

Von Beginn an übernahm Moosinning die Kontrolle und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 17. Minute fiel die verdiente Führung: Mo Abdane startete stark in die Tiefe, schirmte den Ball geschickt ab und legte mustergültig zurück. Chris Häusler fackelte nicht lange und traf aus rund 18 Metern eiskalt zum 1:0.

Der FC Moosinning hat das Lokalderby gegen den SV Walpertskirchen verdient mit 3:0 Toren für sich entschieden. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team und ließen den Gästen nur wenige Möglichkeiten zur Entfaltung.

Zum Funktechniker wurde WSV-Trainer Josef Heilmeier (M.), als er dem Schiedsrichterassistent aus der Bredouille half. Ein Audioteil des Funksystems hatte sich in Richtung Gehörgang verabschiedet. Heilmaier entfernte das Teil. – Foto: Christian Riedel

Walpertskirchen tat sich offensiv schwer und kam nur selten gefährlich vor das Tor. Eine der wenigen Chancen hatte Christian Käser, der einen langen Ball stark verarbeitete, mit seinem Abschluss jedoch FCM-Keeper Daniel Auerweck vor keine größeren Probleme stellte.

Die klar besseren Möglichkeiten blieben auf Seiten der Gastgeber. Nach einer Flanke von rechts kam erneut Mo Abdane zum Abschluss, traf jedoch nur Fabi Ulitzka – Gästetorwart Erden reagierte stark und parierte noch vor der Linie. Weitere gute Gelegenheiten vergaben Esposito sowie Mo Abdane selbst, der vom Walpertskirchener Schlussmann entscheidend gestört wurde.

Nach der Pause musste der FCM zunächst in Unterzahl agieren: Nach einer gelben Karte wegen Meckerns war es Schiedsrichter Tobias Spindler schließlich zu viel, als Tobi Killer weiter reklamierte – die Folge war eine Zeitstrafe. Doch auch diese Phase überstanden die Hausherren, da Walpertskirchen offensiv weiterhin zu harmlos blieb.

Die nächste große Chance hatte erneut Häusler, dessen Freistoß in die Torwartecke Erden stark parierte. Anschließend schlug die Stunde des jungen Elias Faust: Nach einer Flanke von Killer brachte Aziz Abdane den Ball nochmals in die Mitte, wo zunächst Maxi Lechner per Kopf verlängerte. Faust reagierte am schnellsten und bugsierte den Ball per Kopf unter Keeper Erden hindurch zum 2:0 ins Netz.

Nur zwei Minuten später sorgte der Jungspund für die endgültige Entscheidung. Nach einem Zuspiel setzte sich Faust stark durch, brachte sich in optimale Schussposition und schnürte mit seinem Treffer zum 3:0 seinen ersten Doppelpack im Herrenbereich. Walpertskirchen kam noch einmal durch einen Kopfball von Martin Deutinger gefährlich vor das Tor, doch es blieb beim ungefährdeten Heimsieg, der auch in dieser Höhe verdient war.