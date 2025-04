Moosinning bestraft Zornedinger Tiefschlafphase mit drei Toren

Eine kurzzeitige Tiefschlafphase hat dem TSV Zorneding bedeutende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost gekostet. Die Mannschaft von Sascha Bergmann unterlag dem FC Moosinning letztlich mit 2:4 (1:1) Toren. „Es wäre mehr möglich gewesen. Am Ende springt leider zu wenig für uns heraus. Das wiederholt sich in letzter Zeit“, sagte der TSV-Trainer nach dem Schlusspfiff.

Die Platzherren präsentierten sich von Beginn an aktiv, hatten nach einem Pass von Luis Mikusch auf Paul Schweighardt die erste Möglichkeit zur Führung, doch Zornedings Angreifer zielte in dieser Situation noch zu ungenau. Wenig später dufte der TSV dann doch jubeln, als Schweighardt (26.) das Spielgerät über die Linie drückte, nachdem Michael Witaschek auf dem rechten Flügel zuvor den Ball erobert hatte.