Moosen verspielt Führung in den Schlussminuten – Finsing siegreich Kreisliga von Matthias Spanrad · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Rudelbildung im Kampf um den Ball: Die Wartenberger (rot) Christian Angermaier (l.) und Maximilian Härtl (10) gegen die Moosinninger David Jeschonek (11) und Christoph Kollmannsberger (M., hinten), beobachtet von Schiedsrichter Carlo Sette. – Foto: Bernd Spanier

Georg Reiter trifft für den FC Lengdorf zweimal nach ruhenden Bällen. Finsing siegt souverän und bleibt an der Tabellenspitze.

FC Eitting – FC Finsing 0:2 (0:0) – Finsing macht das, was ein Tabellenführer machen muss: Vorneweg marschieren und die vermeintlich einfachen Spiele gewinnen. So, wie am Karsamstag beim designierten Absteiger in Eitting. „Das war ein absoluter Arbeitssieg, und das Kontrastprogramm zum Erfolg gegen Allershausen“, lobte Finsings Coach Thomas Bonnet seine Elf. „In so einem Spiel kannst du nur schlecht aussehen.“ Taten die Rot-Weißen aber nicht und gewannen am Ende zwar nicht glanzvoll, aber verdient. Doch auch FCE-Sprecher und verletzter Kapitän Michael Schrödl war zufrieden: „Wenn das hier 1:1 ausgeht, braucht sich Finsing auch nicht zu beschweren.“ Das Schlusslicht hielt gut mit, die Tore schoss aber der Gast. Wie nach gut einer Stunde, als Finsings Kapitän Leo Hölzl einen Freistoß direkt in die Maschen zimmerte (63.). Dann vergab Max Modlmayr das große Ding zum Ausgleich. Auf der anderen Seite blieben die Finsinger eiskalt. Erneut war es der Spielführer, der für die Entscheidung sorgte. Nach einem Eittinger Ballverlust ging es zu schnell, und Hölzl traf aus kurzer Distanz zum 2:0 (85.).

Im Zweikampf um den Ball schenkten sich Wartenbergs Luca Neske (rot-weiß) und David Jeschonek (FCM) nichts. – Foto: Bernd Spanier

SV Eintracht Berglern – SV Kranzberg 1:1 (0:0) – Dieser Punkt könnte im Abstiegskampf noch goldwert sein für die Eintracht – gerade auch, weil die Konkurrenz nur bedingt Federn ließ. Zudem leistete der SVE Schützenhilfe für Primus Finsing. „In Summe war das Unentschieden gerecht“, fasste es Sprecher Stefan Zott zusammen. Spielerisch waren die Kranzberger zwar das bessere Team, Berglern wehrte sich aber nach Kräften und verdienten sich so den einen Zähler. Im ersten Durchgang hatten sich beide Teams noch weitgehend neutralisiert. Wirklich nennenswerte Szenen waren Fehlanzeige. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als die Gäste die Partie bestimmten. Stephan Schleypen und Julian Gebhard vergaben aber beste Chancen. Dann lag plötzlich die Eintracht vorn. Die Hausherren hatten sich über links fein durchgespielt, und die Hereingabe von Georg Meier von der Grundlinie drückte Maurive Steck schließlich zum 1:0 über die Linie (75.). Diesem Rückstand liefen die Kranzberger hinterher und kamen schließlich noch zum Ausgleich. Nach einem Foul an Stephan Schlepyen gab’s Elfmeter, den Gebhard sicher verwandelte (81.). Am Ende hatten die Hausherren dann Pech, denn kurz vor Schluss vergab Lucas Wastian eine dicke Chance zum Siegtreffer. SC Moosen – FC Lengdorf 2:2 (0:0) – Ein wenig bedröppelt schauten die Moosener Kicker drein, denn so recht wussten sie nicht, wie ihnen geschehen war. Bis drei Minuten vor Schluss führten sie gegen Lengdorf 2:0 – und am Ende mussten sie sich mit nur einem Punkt zufrieden geben. „Nach dem Spielverlauf können wir nur sehr schwer damit leben“, gab SCM-Sprecher Stefan Denk zu, „dennoch können wir stolz auf unsere Leistung sein“. Das waren auch die Lengdorfer, die am Ende den einen Zähler erzwangen. „Insgesamt war das schon glücklich“, gab FCL-Sprecher Matthias Holzner zu. Vor allem zu Beginn des zweiten Durchgangs traten die Gelb-Blauen stark auf: Erst drückte Thomas Huber einen feinen Galler-Pass über die Linie (50.). Als Andreas Galler nur Minuten später erneut fein servierte, fand er in Stefan Denk einen dankbaren Abnehmer (52.). Doch Moosen brachte die Führung nicht über die Zeit. Lengdorf schlug am Ende zweimal nach ruhenden Bällen zu. Der Matchwinner: Georg Reiter. Drei Minuten vor Schluss nickte er eine Lechner-Ecke ein, mit dem Schlusspfiff köpfte er einen Freistoß ins Tor, den Simon Nußrainer geschlagen hatte (90.).