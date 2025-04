Moosen schießt seinen ärgsten Verfolger ab - Neuching ebenfalls mit deutlichem Sieg

SpVgg Neuching – FC Hohenpolding 3:0 (2:0): Zum erwartet kampfbetonten Spiel entwickelte sich der Krisengipfel in Neuching, den die SpVgg am Ende überraschend klar für sich entschied. Nach einer hohen Balleroberung fand eine Flanke von Benedikt Petz Kapitän Mathias Haberthaler, der zur frühen Führung verwandelte (13.). Sven Wagner fand mit einer Ecke in Lukas Schindlbeck einen passenden Abnehmer im Gewühl – 2:0 (38.). In der Schlussminute ließ Antonio Zuparic drei Hohenpoldinger alt aussehen, ehe er vor dem Tor nochmal querlegte auf Joker Markus Pfaus – 3:0 (90.). „Es war eine hart, aber fair geführte Partie“, so SpVgg-Spielertrainer Robert Edlfurtner. Ein wichtiger Dreier für Neuching, das damit im Abstiegskampf am FCH vorbeizieht.

SC Moosen – SV Eichenried 5:0 (2:0): In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile, konnten unsere zwei, drei Chancen aber nicht nutzen“, resümierte SVE-Spielertrainer David Müller nach der bitteren 0:5-Pleite beim Spitzenreiter. Moosen operierte vor allem mit langen Bällen und ging quasi mit der ersten Chance durch Thomas Breu (26.) in Führung. Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Thomas Forsthuber nach eine Ecke das 2:0. Moosen war spielbestimmend und nutzte eiskalt seine Chancen. Dank Maxi Bauer (66.) und Thomas Breu, der einen Dreierpack schnürte (80./90.), schraubte der Spitzenreiter das Ergebnis in die Höhe. „Der Sieg war am Ende verdient“, so Müller, „wir konnten unsere vielen personellen Ausfälle nicht kompensieren“. Moosen baute die Tabellenführung auf vier Punkte aus und steht kurz vor dem direkten Wiederaufstieg.